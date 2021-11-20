У головному корпусі Лесиного вишу робитимуть ремонт





Про це повідомляє



Ідеться про поточний ремонт коридору першого поверху навчального корпусу № 3 Волинського національного університету імені Лесі Українки, що на проспекті Волі, 13 в Луцьку.



Очікувана вартість поточного ремонту коридору першого поверху навчального корпусу № 3 ВНУ становить 5,594 мільйона гривень.



За ці кошти, згідно з тендерною документацію, планують здійснити штукатурення, шпаклювання стін, укосів, їхнє ґрунтування та поліпшене фарбування, розчищення погонних лiпних виробiв, оновлення стель, улаштування гідро-, тепло- та звукоізоляції підлоги, улаштування цементної стяжки та покриттів із керамічних плиток, заміна дверей, облаштування вестибюлю та сходової клітки, зокрема реставрація сходів із мраморної крихти, оновлення декоративного оздоблення колон, сантехнічні та електромонтажні роботи, ремонт санвузлів із заміною унітазів та умивальників, реставрація дверей і тамбурів, монтаж підйомника для маломобільних груп населення, встановлення вказівника на стіні, барельєфу та логотипу.



Поточний ремонт у корпусі ВНУ мають закінчити до кінця року. Гарантійний термін на проведені роботи становитиме два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчальний заклад оголосив тендер на ремонтні роботи на сайті державних закупівель Prozorro. Торги триватимуть до 14 березня, аукціон розпочнеться 19 квітня.Про це повідомляє ІА «Волинські новини». Ідеться про поточний ремонт коридору першого поверху навчального корпусу № 3 Волинського національного університету імені Лесі Українки, що на проспекті Волі, 13 в Луцьку.Очікувана вартість поточного ремонту коридору першого поверху навчального корпусу № 3 ВНУ становить 5,594 мільйона гривень.За ці кошти, згідно з тендерною документацію, планують здійснити штукатурення, шпаклювання стін, укосів, їхнє ґрунтування та поліпшене фарбування, розчищення погонних лiпних виробiв, оновлення стель, улаштування гідро-, тепло- та звукоізоляції підлоги, улаштування цементної стяжки та покриттів із керамічних плиток, заміна дверей, облаштування вестибюлю та сходової клітки, зокрема реставрація сходів із мраморної крихти, оновлення декоративного оздоблення колон, сантехнічні та електромонтажні роботи, ремонт санвузлів із заміною унітазів та умивальників, реставрація дверей і тамбурів, монтаж підйомника для маломобільних груп населення, встановлення вказівника на стіні, барельєфу та логотипу.Поточний ремонт у корпусі ВНУ мають закінчити до кінця року. Гарантійний термін на проведені роботи становитиме два роки.

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