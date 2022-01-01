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Боєць ЗСУ «прискорив» журналіста Fox News під час обстрілу. ВІДЕО

Боєць ЗСУ «прискорив» журналіста Fox News під час обстрілу. ВІДЕО
Кореспондент так захопився репортажем, що, попри обстріл, відстав від інших журналістів та українських захисників, що їх супроводжували.

Про це пише ТСН.

Американський журналіст каналу Fox News просто під час прямого включення потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі.

Кореспондент так захопився репортажем, що, попри обстріл, відстав від інших журналістів та українських захисників, що їх супроводжували.

Один з бійців вирішив прискорити роззяву-журналіста і сказав: «Та біжіть, кажу, й*б твою мать бл**ь». Ці слова потрапили у прямий ефір на американському каналі Fox News.



Іноземці в коментарях з гумором поставилися до курйозного інциденту:

«When you hear "yoptfoyomat" and "blat" start running» (коли ви чуєте "й*б твою мать" і "бл**ь" — починаєте бігти)

Сам журналіст згодом опублікував відео у своєму Твітері.

«Українські позиції обстріляли, коли ми разом з міністром внутрішніх справ країни (Денисом Монастирським. — Ред.) відвідали лінію фронту», — підписав він ролик.

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Теги: ЗСУ, журналіст, прямий ефір
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