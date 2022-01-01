Боєць ЗСУ «прискорив» журналіста Fox News під час обстрілу. ВІДЕО





Про це пише



Американський журналіст каналу Fox News просто під час прямого включення потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі.



Кореспондент так захопився репортажем, що, попри обстріл, відстав від інших журналістів та українських захисників, що їх супроводжували.



Один з бійців вирішив прискорити роззяву-журналіста і сказав: «Та біжіть, кажу, й*б твою мать бл**ь». Ці слова потрапили у прямий ефір на американському каналі Fox News.



A Ukrainian position was shelled as we visited the front lines with the country’s interior minister. Our coverage continues. pic.twitter.com/SfFoFyXdow — Trey Yingst (@TreyYingst) February 19, 2022



Іноземці в коментарях з гумором поставилися до курйозного інциденту:



«When you hear "yoptfoyomat" and "blat" start running» (коли ви чуєте "й*б твою мать" і "бл**ь" — починаєте бігти)



Сам журналіст згодом опублікував відео у своєму Твітері.



«Українські позиції обстріляли, коли ми разом з міністром внутрішніх справ країни (Денисом Монастирським. — Ред.) відвідали лінію фронту», — підписав він ролик.

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