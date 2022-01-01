Волинянин створив ролик на підтримку захисників України

Назарій Ткачук створив відеоролик, аби підтримати українську армію та вшанувати Героїв Небесної Сотні. Відео чоловік опублікував на власному ютуб-каналі напередодні дати вшанування.



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Назарій розповів, що відеоролика створив на підтримку наших захисників та у пам'ять тим, хто пролив кров, захищаючи нашу країну.



У відео чоловік використав реальні фрагменти з військових дій на території України та пісню американського метал-гурту «System Of A Down» «Protect The Land». Її учасники команди створили на підтримку солдатам Вірменії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель міста Рожиществорив відеоролик, аби підтримати українську армію та вшанувати Героїв Небесної Сотні. Відео чоловік опублікував на власному ютуб-каналі напередодні дати вшанування.Про це пише Район.Рожище Назарій розповів, що відеоролика створив на підтримку наших захисників та у пам'ять тим, хто пролив кров, захищаючи нашу країну.У відео чоловік використав реальні фрагменти з військових дій на території України та пісню американського метал-гурту «System Of A Down» «Protect The Land». Її учасники команди створили на підтримку солдатам Вірменії.

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