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Волинянин створив ролик на підтримку захисників України

Волинянин створив ролик на підтримку захисників України
Житель міста Рожище Назарій Ткачук створив відеоролик, аби підтримати українську армію та вшанувати Героїв Небесної Сотні. Відео чоловік опублікував на власному ютуб-каналі напередодні дати вшанування.

Про це пише Район.Рожище.

Назарій розповів, що відеоролика створив на підтримку наших захисників та у пам'ять тим, хто пролив кров, захищаючи нашу країну.

У відео чоловік використав реальні фрагменти з військових дій на території України та пісню американського метал-гурту «System Of A Down» «Protect The Land». Її учасники команди створили на підтримку солдатам Вірменії.


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Теги: Рожище, Назарій Ткачук
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