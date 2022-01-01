Волинянин створив ролик на підтримку захисників України
Сьогодні, 17:30
Житель міста Рожище Назарій Ткачук створив відеоролик, аби підтримати українську армію та вшанувати Героїв Небесної Сотні. Відео чоловік опублікував на власному ютуб-каналі напередодні дати вшанування.
Про це пише Район.Рожище.
Назарій розповів, що відеоролика створив на підтримку наших захисників та у пам'ять тим, хто пролив кров, захищаючи нашу країну.
У відео чоловік використав реальні фрагменти з військових дій на території України та пісню американського метал-гурту «System Of A Down» «Protect The Land». Її учасники команди створили на підтримку солдатам Вірменії.
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Про це пише Район.Рожище.
Назарій розповів, що відеоролика створив на підтримку наших захисників та у пам'ять тим, хто пролив кров, захищаючи нашу країну.
У відео чоловік використав реальні фрагменти з військових дій на території України та пісню американського метал-гурту «System Of A Down» «Protect The Land». Її учасники команди створили на підтримку солдатам Вірменії.
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