Якою буде погода на Волині завтра, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 21 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Можливі опади.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду (місцями пориви 15-20 м/с).
Температуру вночі очікують від 0-5⁰ тепла, вдень - 3-8⁰.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду (місцями пориви 15-20 м/с).
Температуру вночі очікують від 0-5⁰ тепла, вдень - 3-8⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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