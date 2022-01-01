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Якою буде погода на Волині завтра, 21 лютого

Якою буде погода на Волині завтра, 21 лютого
У понеділок, 21 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Можливі опади.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду (місцями пориви 15-20 м/с).

Температуру вночі очікують від 0-5⁰ тепла, вдень - 3-8⁰.


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Теги: Волинь, погода
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