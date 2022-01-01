Якою буде погода на Волині завтра, 21 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду (місцями пориви 15-20 м/с).



Температуру вночі очікують від 0-5⁰ тепла, вдень - 3-8⁰.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 21 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Можливі опади.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секундуТемпературу вночі очікують відтепла, вдень -

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