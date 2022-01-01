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ЗСУ попередили про фейкову сторінку відомства у Twitter

ЗСУ попередили про фейкову сторінку відомства у Twitter
У Twitter виявили нібито офіційну сторінку української армії, яка насправді є фейковою.

Про це повідомила пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

«Увага! У Твіттері з'явилася фейкова сторінка Збройних сил України. Будьте пильні! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», - йдеться у повідомленні.


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Теги: ЗСУ, сторінка, фейк, Twitter
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