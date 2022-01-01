ЗСУ попередили про фейкову сторінку відомства у Twitter





Про це повідомила пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.



«Увага! У Твіттері з'явилася фейкова сторінка Збройних сил України. Будьте пильні! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Twitter виявили нібито офіційну сторінку української армії, яка насправді є фейковою.Про це повідомила пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.«Увага! У Твіттері з'явилася фейкова сторінка Збройних сил України. Будьте пильні! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», - йдеться у повідомленні.

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