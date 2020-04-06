Що допоможе заспокоїтися і вбереже у разі вторгнення: пояснення волинських експертів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:26
Тривале очікування вторгнення, яке переживають українці, сприяє наростанню паніки. Люди не стали розмітати з прилавків продукти харчування, але психологічний тиск ззовні відчувають ледь не усі.
На думку психологині Олени Звєрєвої, голови ОСББ мали б стати тими лідерами, навколо кого гуртуються мешканці багатоповерхівок, інформують у сюжеті 12 каналу.
“Візьміть заспокійливі ліки, якщо ви схильні до паніки і до ступору, і зробіть бомбосховища в своєму будинку, бо ніхто вам їх робити не буде. Занесіть туди пару ковдр, щоб можна було вкритися і занести поранених”, – радить Олена Звєрєва.
Наявність такого укриття і заспокоює, і дає надію на захист.
Адвокат Вадим Матвіїв каже: вже давно підготувались до усіх можливих кризових ситуацій і провели інструктаж в родині, що робити на випадок вторгнення.
“В моїй сім’ї дружина і діти знають, що робити на випадок, якщо зникне зв’язок, куди йти і де шукати одне одного”, – каже він.
Психологи кажуть: зважаючи на те, що більшість українців ніяк не можуть вплинути на подальші військові та політичні події, треба сконцентруватись на собі, своїй родині, своєму житті, емоціях і поведінці. А ще – не забувати про можливість пройти навчання з самозахисту та школи надання першої домедичної допомоги.
На думку влади, продавати за безцінь майно, штурмувати магазини і депресувати – це розхитувати ситуацію в країні не на користь українцям.
“Це і є мета ворога: дестабілізувати ситуацію. І піддаючись паніці, ми підігруємо ворогу”, – каже заступник голови ОДА Андрій Ярмольский.
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На думку психологині Олени Звєрєвої, голови ОСББ мали б стати тими лідерами, навколо кого гуртуються мешканці багатоповерхівок, інформують у сюжеті 12 каналу.
“Візьміть заспокійливі ліки, якщо ви схильні до паніки і до ступору, і зробіть бомбосховища в своєму будинку, бо ніхто вам їх робити не буде. Занесіть туди пару ковдр, щоб можна було вкритися і занести поранених”, – радить Олена Звєрєва.
Наявність такого укриття і заспокоює, і дає надію на захист.
Адвокат Вадим Матвіїв каже: вже давно підготувались до усіх можливих кризових ситуацій і провели інструктаж в родині, що робити на випадок вторгнення.
“В моїй сім’ї дружина і діти знають, що робити на випадок, якщо зникне зв’язок, куди йти і де шукати одне одного”, – каже він.
Психологи кажуть: зважаючи на те, що більшість українців ніяк не можуть вплинути на подальші військові та політичні події, треба сконцентруватись на собі, своїй родині, своєму житті, емоціях і поведінці. А ще – не забувати про можливість пройти навчання з самозахисту та школи надання першої домедичної допомоги.
На думку влади, продавати за безцінь майно, штурмувати магазини і депресувати – це розхитувати ситуацію в країні не на користь українцям.
“Це і є мета ворога: дестабілізувати ситуацію. І піддаючись паніці, ми підігруємо ворогу”, – каже заступник голови ОДА Андрій Ярмольский.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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