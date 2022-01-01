Юні натуралісти на Волині вирощують у теплиці екзотичні фрукти. ВІДЕО





Про це розповіла Віра Бовчук.



У теплиці вирощують понад сто видів рослин, на площі у 102 квадратні метри. Тут навчається понад чотири сотні вихованців, які на основі спостережень за рослинами пишуть дослідження та вивчають екологію, - каже директорка закладу позашкілля Віра Бовчук.



З її слів, теплиця Ковельської міської станції юних натуралістів посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді "Дивовижна теплиця".



На розгляд журі у конкурсі юннати представили усі здобутки за 2021 рік, - каже керівниця станції юних натуралістів Наталія Мойсак.



"Серед рослин, які здивували журі, старожили теплиці - кактус, якому понад сорок років і нові культури, такі як пасифлора, трав’яниста ліана з повзучими вусиками", - говорить жінка.



Юннатка Інна Дричик каже, що здобутому третьому місцю у конкурсі "Дивовижна теплиця" дуже радіє, бо це результат роботи усіх, хто доглядає за рослинами. Дівчина займається на станції шість років. Їй вдалося з паростка виростити банани.



Для того, щоб у теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів упродовж року росли тропічні фрукти, тут підтримують відповідний температурний режим.



Зараз у теплиці цвіте кімнатна липа, дозрівають лимони, - каже Віра Бовчук, директорка Ковельської станції юних натуралістів. З її слів, працюють над створенням ананасової грядки, уже мають майже десяток рослин цієї культури.



У теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів уже готуються до наступного конкурсу, щоб досягти кращих результатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів діти вирощують банани, лимони, зерна кавового дерева та ананаси. Теплиця станції посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді.Про це розповіла Суспільному директорка закладу позашкілляУ теплиці вирощують понад сто видів рослин, на площі у 102 квадратні метри. Тут навчається понад чотири сотні вихованців, які на основі спостережень за рослинами пишуть дослідження та вивчають екологію, - каже директорка закладу позашкілля Віра Бовчук.З її слів, теплиця Ковельської міської станції юних натуралістів посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді "Дивовижна теплиця".На розгляд журі у конкурсі юннати представили усі здобутки за 2021 рік, - каже керівниця станції юних натуралістів"Серед рослин, які здивували журі, старожили теплиці - кактус, якому понад сорок років і нові культури, такі як пасифлора, трав’яниста ліана з повзучими вусиками", - говорить жінка.Юннатка Інна Дричик каже, що здобутому третьому місцю у конкурсі "Дивовижна теплиця" дуже радіє, бо це результат роботи усіх, хто доглядає за рослинами. Дівчина займається на станції шість років. Їй вдалося з паростка виростити банани.Для того, щоб у теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів упродовж року росли тропічні фрукти, тут підтримують відповідний температурний режим.Зараз у теплиці цвіте кімнатна липа, дозрівають лимони, - каже Віра Бовчук, директорка Ковельської станції юних натуралістів. З її слів, працюють над створенням ананасової грядки, уже мають майже десяток рослин цієї культури.У теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів уже готуються до наступного конкурсу, щоб досягти кращих результатів.

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