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Який стан ліфтів у Луцьку

Який стан ліфтів у Луцьку
У Луцьку – тисяча ліфтів. Впродовж п'яти років 400 підйомників відремонтували, ще 600 чекають своєї черги.

Про це розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.

Керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк говорить, що протягом 2017-2021-го років у Луцьку відремонтували 400 ліфтів. Цього року, каже, планують капітально відремонтувати ще майже сотню.

З його слів, гарантійний термін експлуатації підйомника – 25 років. Після цього кожних чотири роки має проводитись експертиза на справність обладнання.

"Фахівці дають відповідний припис – або продовжити термін експлуатації ліфта з його капітальним ремонтом, або ні. Зазвичай це були ліфти будинків побудови кінця 80-х – початку 90-х років", - каже Микола Осіюк. Додає: нині у Луцьку пройшов той період, коли в такій масово у 9-поверхівках зупиняли ліфти.

Посадовець каже, що ліфти ремонтують. 2021 року на капремонт витратили дев'ять мільйонів гривень. Цього року з міського бюджету виділили чотири мільйонів гривень. Додає: це лише першочергова сума, у другому півріччі 2022 року вона збільшиться.

Зі слів Миколи Осіюка, капремонт ліфтів у Луцьку відбувається на умовах співфінансування 60 на 40. 60 % з міського бюджету, а 40 % люди додають свої гроші.

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Теги: ліфти, Луцьк
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