Команда Волині стала першою на чемпіонаті України з плавання. ФОТО

16–19 лютого в місті Дніпро відбувся чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів. У змаганнях участь взяли 17 спортсменів з Волині, вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання» Луцької міської ради, які представили нашу область на високому рівні, здобувши ряд нагород.Про це інформують у пресслужбі ОДА.Зокрема, у перший день змаганьна дистанції 100 метрів батерфляєм з результатом 0.55,11, виборов золоту нагороду та вперше виконав норматив Майстра спорту України.Ковельський плавець Кандидат в майстри спорту України, виборов бронзову медаль чемпіонату України з плавання на дистанції 100 метрів стилем батерфляй.Другий день чемпіонату ознаменувався здобуттям срібної медалі. ЇЇ виборовна дистанції 100 метрів вільним стилем з результатом 0.53,14.Чудові результати показали Волинські плавці і в третій день змагань.Так на дистанції 50 метрів батерфляєм Іван Гарбарчук виборов золото з високим результатом 0.24,73, що є нормативом на участь у чемпіонаті Європи серед юніорів. На цій же дистанції бронзову нагороду завоював Ілля Ляшук з результатом 0.26,09.Бронзову нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем виборолаз результатом 2.12,90.Останній день чемпіонату став для плавців Волині не менш значущим. Іван Гарбарчук на дистанції 50 метрів вільним стилем з результатом 23.93 виборов вже третю свою золоту медаль.на дистанції 100 метрів на спині з результатом 1.06,93, завоювала срібну нагороду.У підсумку змагань команда Волинської області посіла 1 місце в другій групі особисто-командної першості.