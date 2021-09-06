У 2-річної волинянки діагностували СМА: просять допомоги

Мілані Булизі з Володимира лишень два роки й три місяці. Проте випробування, що випали на її долю, – аж ніяк не дитячі. У дівчинки діагностовано важку недугу – спінальну м’язову атрофію 3 типу. СМА – це рідкісна генетична хвороба, яка без лікування призводить до атрофії всіх м’язів, навіть серця.



Міланка народилася у люблячій родині, росла здоровою веселою дівчинкою. Ще до року навчилася ходити і вже незабаром бігала, пише



Але коли малечі виповнився рік і три місяці, батьки помітили в дитини тремор ручок і забили на сполох. Були й інші тривожні ознаки: Мілана стала швидше стомлюватися, її хода сповільнилася.



У пошуках відповіді батьки з донькою яких тільки лікарів не пройшли і які тільки аналізи й тести не здавали. Педіатри, дитячі невропатологи, перевірка м’язової активності, МРТ голови – жоден фахівець і жоден апарат не могли знайти хоча б якихось відхилень від норми. А тим часом стан дитини поступово погіршувався. Зрештою її направили на генетичний аналіз, результату якого довелося чекати аж місяць. І він прозвучав як вирок – у Мілани виявили спінальну м’язову атрофію третього типу.



Зараз вона може стояти і потроху ходити, але без лікування навички ходіння поступово втрачаються. Якщо вони зникнуть зовсім, попереджають лікарі, відновити їх буде фактично неможливо. Тому рідні дівчинки постійно займаються з нею фізіотерапією, водять на лікувальні масажі. Стали на державну чергу для отримання медикаментів, однак коли вони з’являться – наразі невідомо, адже ліки ще не закуплені, тому розраховувати можуть лише на власні сили та допомогу небайдужих.



Для лікування Міланки є два альтернативні препарати – укол «Спінраза», який робиться тричі на рік, або сироп «Еврісіді», який треба приймати щомісяця постійно. Вартість флакону «Еврісіді» – близько 250 тисяч гривень, а флакон «Спінрази» коштує 125 тисяч доларів..



«Ми просимо всіх небайдужих допомогти нам у зборі коштів на дороге лікування для нашої донечки, – благають батьки малечі. – Зараз Мілана потребує підтримувальної терапії препаратами Evrysdі або Spinraza, вартість яких є непідйомною для нашої родини. Будь-яка допомога врятує життя нашій дитині».



Сума, яку необхідно зібрати якомога швидше, 3 мільйони гривень.



Переказати кошти на лікування Мілани можна за реквізитами:



5168745115642701 (ПриватБанк, у гривнях) Булига І. І. (мама дівчинки)



4149499396271940 (ПриватБанк, у доларах) Булига І. І.



4149499396271957 (ПриватБанк, у євро) Булига І. І.



5168745114199570 (ПриватБанк, у гривнях) Кайревич М.О. (тато)



5167803217532410 (Ощадбанк)



5375414125396852 (Монобанк)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Володимира лишень два роки й три місяці. Проте випробування, що випали на її долю, – аж ніяк не дитячі. У дівчинки діагностовано важку недугу – спінальну м’язову атрофію 3 типу. СМА – це рідкісна генетична хвороба, яка без лікування призводить до атрофії всіх м’язів, навіть серця.Міланка народилася у люблячій родині, росла здоровою веселою дівчинкою. Ще до року навчилася ходити і вже незабаром бігала, пише Слово правди. Але коли малечі виповнився рік і три місяці, батьки помітили в дитини тремор ручок і забили на сполох. Були й інші тривожні ознаки: Мілана стала швидше стомлюватися, її хода сповільнилася.У пошуках відповіді батьки з донькою яких тільки лікарів не пройшли і які тільки аналізи й тести не здавали. Педіатри, дитячі невропатологи, перевірка м’язової активності, МРТ голови – жоден фахівець і жоден апарат не могли знайти хоча б якихось відхилень від норми. А тим часом стан дитини поступово погіршувався. Зрештою її направили на генетичний аналіз, результату якого довелося чекати аж місяць. І він прозвучав як вирок – у Мілани виявили спінальну м’язову атрофію третього типу.Зараз вона може стояти і потроху ходити, але без лікування навички ходіння поступово втрачаються. Якщо вони зникнуть зовсім, попереджають лікарі, відновити їх буде фактично неможливо. Тому рідні дівчинки постійно займаються з нею фізіотерапією, водять на лікувальні масажі. Стали на державну чергу для отримання медикаментів, однак коли вони з’являться – наразі невідомо, адже ліки ще не закуплені, тому розраховувати можуть лише на власні сили та допомогу небайдужих.Для лікування Міланки є два альтернативні препарати – укол «Спінраза», який робиться тричі на рік, або сироп «Еврісіді», який треба приймати щомісяця постійно. Вартість флакону «Еврісіді» – близько 250 тисяч гривень, а флакон «Спінрази» коштує 125 тисяч доларів..«Ми просимо всіх небайдужих допомогти нам у зборі коштів на дороге лікування для нашої донечки, – благають батьки малечі. – Зараз Мілана потребує підтримувальної терапії препаратами Evrysdі або Spinraza, вартість яких є непідйомною для нашої родини. Будь-яка допомога врятує життя нашій дитині».Сума, яку необхідно зібрати якомога швидше, 3 мільйони гривень.Переказати кошти на лікування Мілани можна за реквізитами:

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