Максимальний комфорт: філософія створення «Dream Town»*

Уже три роки компанія «Єврохолдінг» втілює концептуальний проєкт житлового кварталу з унікальною філософією: для життя в задоволення, для любові, для мистецтва, для буднів та вихідних, для сім'ї і відпочинку наодинці. Створює простір, що змінює стиль життя.Утеплені фасади та енергозберігаючі вікна – це must have будь-якої будівлі.Щоб ваша домівка в «Dream Town» була максимально затишною, при плануванні кварталу компанія дотримується оптимальної відстані між під'їздами, аби гарантувати комфортне проживання для кожного мешканця і зберегти сонячне освітлення квартир. Впровадження в будівництво сучасних енергоощадних технологій надає мешканцям чимало переваг: зменшення енергоспоживання, заощадження коштів сімейного бюджету на рахунках за комунальні послуги та створення оптимальних умов проживання.При будівництві «Dream Town» застосовують покращену теплоізоляцію зовнішніх стін, що дозволяє взимку зберегти тепло, а влітку – прохолоду у квартирах. Будинки мурують з червоної керамічної цегли, використовують поєднання двох утеплювальних матеріалів: мінеральної вати та пінополістерольних плит. Утеплення фасаду будинку винесені на зовнішні сторони стін, що дозволяє захистити стіни від будь-яких впливів зовнішнього середовища і зберегти всю корисну площу приміщень. Також утеплювач дозволяє зменшити вплив вуличного шуму приблизно на 25%.Вікна від підлоги до стелі дарують відчуття легкості, невагомості, простору, облагороджують інтер’єр. У «Dream Town» монтують панорамні вікна з 6-ти камерним профілем, 2-х камерним склопакетом з енергозберігаючим внутрішнім та зовнішнім склом, профілю WDS. Вікна з мультифункціональними склопакетами ClimaGuard Solar. Це своєрідний «клімат-контроль» вашої квартири – в зимовий період вікна забезпечують тепло і комфорт, а влітку – чудовий захист від сонця та спеки.У «Dream Town» – особливий підхід до благоустрою, велика кількість зелених насаджень, лавочки, дитячий простір. Це дозволить вам спланувати дозвілля поряд з домом. Для авто – сучасні підземні автопаркінги. У спеку ви забудете, що таке сідати в розпечене на сонці авто, а зимою – «розморожувати» та зігріватись в салоні.