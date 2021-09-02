Будівельна компанія «Інвестор» розпочинає будівництво нового будинку у Ковелі*





Це буде 4-й - останній - будинок у цьому ЖК, який зводитиме Будівельна компанія «Інвестор».



Згідно проекту заплановано 5 поверхів та 4 під’їзди, в будинку буде 72 квартири та 6 комерційних приміщень на першому поверсі.



Локація нового будівництва: м. Ковель, вул. Глібова, 6 б, р-н вул. Володимирської та Сільмашу.



«Архітектура будинку не відрізняється від попереднього, тому це буде гарне завершення будівництва цього мікрорайону по вулиці Глібова. Все стильно, лаконічно, в одній концепції. Нам дуже приємно, що ми створили нове затишне середовище для ковельчан. Вже бачимо, що ця локація користується неабиякою популярністю серед місцевих мешканців та різних бізнесів, що купили тут комерційні приміщення», - зазначають в будівельній компанії.



ЯКИМИ БУДУТЬ КВАРТИРИ?



Крім того, на численні запити клієнтів забудовник запропонував варіанти 3-кімнатних квартир, яких не було у 3-му будинку, їхня кількість, до речі, обмежена, площа - 82 м2. Також у ЖК «Парковий квартал 4» збільшили кількість різних варіантів 1- та 2-кімнатних квартир, площі від 41 м2 до 73 м2 відповідно.



На старті продажів нового будинку традиційно діють найвигідніші умови розтермінування та найкраща ціна. Отож вартість стартує від 17 000 грн/м2, розстрочка платежів можлива до березня 2024.



Важливо! На перші 10 квартир діє спеціальна пропозиція: знижена ціна на 1 м2:



- 16 800 грн/м2 - 100% оплата

- 17 000 грн/м2 - 75% оплата, розтермінування на 24 місяці

- 17 250 грн/м2 - 50% оплата, розтермінування на 24 місяці

- 17 500 грн/м2 - 30% оплата, розтермінування на 24 місяці



НОВІ ПЛОЩІ КОМЕРЦІЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ



У ЖК «Парковий квартал 4» буде лише 6 комерційних приміщень.



Цього разу забудовник пропонує комерцію оптимальної площі - від 56,11 м2 до 93,08 м2.





Зауважимо, що вартість на старті будівництва завжди найкраща, далі ваша нерухомість «під бізнес» лише зростатиме в ціні.



- 23 000 грн/м2 - 100% оплата

- 23 250 грн/м2 - 75% оплата, розтермінування на 24 місяці

- 23 500 грн/м2 - 50% оплата, розтермінування на 24 місяці

- 24 000 грн/м2 - 30% оплата, розтермінування на 24 місяці.



ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ЧЕТВЕРТИЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?



- ЖК розташований на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.

- Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.

- Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.

- Усі квартири продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.

- Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.

- Будинок з ліфтом, повна інклюзивність та доступність для мешканців.



Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал 3», готовність якого 90%, ще є у продажі кілька готових комерційних приміщень площею 72 м2, 78 м2 та 67 м2, вартість - від 20 000 грн/м2.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 38 36



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Парковий квартал» у Ковелі стартував продаж нового будинку.Це буде 4-й - останній - будинок у цьому ЖК, який зводитимеЗгідно проекту заплановано 5 поверхів та 4 під’їзди, в будинку будетана першому поверсі.м. Ковель, вул. Глібова, 6 б, р-н вул. Володимирської та Сільмашу.«Архітектура будинку не відрізняється від попереднього, тому це буде гарне завершення будівництва цього мікрорайону по вулиці Глібова. Все стильно, лаконічно, в одній концепції. Нам дуже приємно, що ми створили нове затишне середовище для ковельчан. Вже бачимо, що ця локація користується неабиякою популярністю серед місцевих мешканців та різних бізнесів, що купили тут комерційні приміщення», - зазначають в будівельній компанії.Крім того, на численні запити клієнтів забудовник запропонував варіанти 3-кімнатних квартир, яких не було у 3-му будинку, їхня кількість, до речі, обмежена, площа -Також узбільшили кількість різних варіантів 1- та 2-кімнатних квартир, площі відвідповідно.На старті продажів нового будинку традиційно діють найвигідніші умови розтермінування та найкраща ціна. Отож вартість стартує відрозстрочка платежів можлива- 16 800 грн/м2 - 100% оплата- 17 000 грн/м2 - 75% оплата, розтермінування на 24 місяці- 17 250 грн/м2 - 50% оплата, розтермінування на 24 місяці- 17 500 грн/м2 - 30% оплата, розтермінування на 24 місяціУ ЖК «Парковий квартал 4» буде лише 6 комерційних приміщень.Цього разу забудовник пропонує комерцію оптимальної площі - відЗауважимо, що вартість на старті будівництва завжди найкраща, далі ваша нерухомість «під бізнес» лише зростатиме в ціні.- 23 000 грн/м2 - 100% оплата- 23 250 грн/м2 - 75% оплата, розтермінування на 24 місяці- 23 500 грн/м2 - 50% оплата, розтермінування на 24 місяці- 24 000 грн/м2 - 30% оплата, розтермінування на 24 місяці.- ЖК розташований на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.- Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.- Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.- Усі квартири продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.- Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.- Будинок з ліфтом, повна інклюзивність та доступність для мешканців.Нагадаємо, щоготовність якого 90%, ще є у продажі кілька готових комерційних приміщень площеювартість - відЗа детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 543 38 36Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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