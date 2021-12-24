На Волині біля ресторану спалахнув автомобіль. ВІДЕО





Про це



За їх словами, пригода сталася приблизно о 16:20 на стоянці біля ресторану, що неподалік автодороги сполученням Ковель – Луцьк.



На ліквідацію вогню прибула машина пожежників.



Причини загоряння наразі невідомі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 лютого, у селищі Голоби Ковельського району загорівся легковий автомобіль «Volkswagen Golf».Про це «Ковель media» повідомили місцеві мешканці.За їх словами, пригода сталася приблизно о 16:20 на стоянці біля ресторану, що неподалік автодороги сполученням Ковель – Луцьк.На ліквідацію вогню прибула машина пожежників.Причини загоряння наразі невідомі.

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