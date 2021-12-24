На Волині біля ресторану спалахнув автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 22:16
Сьогодні, 20 лютого, у селищі Голоби Ковельського району загорівся легковий автомобіль «Volkswagen Golf».
Про це «Ковель media» повідомили місцеві мешканці.
За їх словами, пригода сталася приблизно о 16:20 на стоянці біля ресторану, що неподалік автодороги сполученням Ковель – Луцьк.
На ліквідацію вогню прибула машина пожежників.
Причини загоряння наразі невідомі.
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Про це «Ковель media» повідомили місцеві мешканці.
За їх словами, пригода сталася приблизно о 16:20 на стоянці біля ресторану, що неподалік автодороги сполученням Ковель – Луцьк.
На ліквідацію вогню прибула машина пожежників.
Причини загоряння наразі невідомі.
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