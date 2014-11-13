«Промені Майдану»: у Луцьку вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

У Луцьку 20 лютого жителі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні біля стели на Тетральному майдані.Цю скорботну дату встановив президент указом від 11 лютого 2015 року з метою увічнення відваги громадян, котрі змінили хід історії нашої держави вісім років тому.На початку вшанування заслужений артист естрадного мистецтва Українизапросив лучан до перегяду короткометражного документального фільму про події Майдану у 2013-2014 роках.Головний організатор події, директор комунального закладу «Луцький міський молодіжний центр»розповів про світлову ілюстрацію «Промені Майдану», які символізують сімох загиблих волинян і запросив усіх учасників події до запалення лампадок.«Закликаємо присутніх запалити виставлені лампадки у формі герба, та просимо зберегти принесені лампадки для ходи, яка відбудеться після віче до могили Героям Майдану на Меморіалі вічної слави о 19:00», - сказав він.Після запалення лампадок молитву зачитав отець, рідний брат загиблого на майдані волинянина Василя Мойсея. Пам‘ять вшанували хвилиною мовчання.Серед Героїв, які поклали своє життя за свободу України та гідність її народу є волиняни:та«При згадці Майдану або при перебуванні там, в мене серце крається. Потрібно примножувати, боротися до останнього подиху і єднатися. Адже лише в єднанні наша сила і в подальшому – перемога. Завдяки Майдану ми отримали справжню незалежність і війна є продовженням Майдану», - сказав Координатор руху «Основа Майбутнього» у Луцьку,На вшануванні пам’яті зачитували патріотичні вірші та співали пісні, присутні взяли участь у акції «Піднести ліхтарик до небес».Наприкінці організатори запросили усіх учасників долучитися до громадської ходи центральними вулицями Луцька.