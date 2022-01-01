Померла волинянка, яка перебувала у медикаментозній комі

Тетяни Мельник.



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Тетяна знаходилась в медикаментозній комі, на апараті штучної вентиляції легень у Львові.



На превеликий жаль, Тетяна померла.



Її сестра подякувала всім небайдужим за допомогу:



“Я і моя сім’я щиро дякуємо усім за підтримку і допомогу. В цей складний період Ви усі – рідні, друзі, знайомі і зовсім не знайомі люди, молились, переживали, фінансово допомагали подолати нашій маленькій Квіточці цю злощасну хворобу. На жаль, у Бога інші плани на нашу Принцеску. Нехай хмаринки їй будуть м’якенькі та Царство Небесне. Молимось за усіх Вас із вдячністю та теплом у серці. Будьте здорові, бережіть себе та рідних, Бог усе нехай повертає сторицею”.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тетяни.

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