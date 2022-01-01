Понад 400 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 443 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 53 дитини та 3 медпрацівники.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 888,Летальних випадків (осіб) – 2 з них:Луцький район – 2 випадки у Луцькій ТГ.методом ПЛР (осіб) – 70,методом ІФА (осіб) – 7.– 321 хворих:Луцька ТГ – 230Боратинська ТГ – 3Берестечківська ТГ – 3Горохівська ТГ – 4Ківерцівська ТГ – 15Колківська ТГ – 10Копачівська ТГ – 2Мар’янівська ТГ — 1Олицька ТГ — 4Підгайцівска ТГ – 43Торчинська ТГ – 4Рожищенська ТГ – 2– 45 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 1Затурцівська ТГ — 7Іваничівська ТГ — 3Литовезька ТГ — 1Локачинська ТГ — 6Нововолинська ТГ – 22Павлівська ТГ – 4Поромівська ТГ — 1– 13 хворих:Любешівська ТГ – 2Маневицька ТГ – 10Прилісненська ТГ – 1– 64 хворих:Велицька ТГ — 1Вишнівська ТГ — 1Голобська ТГ – 3Головненська ТГ — 3Дубечненська ТГ — 1Ковельська ТГ – 37Колодяжненська ТГ – 2Люблинецька ТГ – 3Любомльська ТГ – 6Поворська ТГ – 1Шацька ТГ — 6захворіли (осіб) – 129758 (з них дітей – 11365 та медичних працівників –5395),одужали ( осіб) – 113581 (з них дітей – 8825 та медичних працівників –4781),летальних випадків (осіб) –2379 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 478810,методом ІФА (осіб) –215864.За добу 20 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 325 щеплень. Першою дозою щепили — 90 осіб, другою дозою – 193 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 42 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347487 людей, отримали дві дози – 326904 людини, отримали додаткову дозу – 431 людину, бустерну дозу – 8907 людей. Загалом провели 683729 щеплень.