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Понад 400 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині

Понад 400 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 443 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 53 дитини та 3 медпрацівники.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 888,
Летальних випадків (осіб) – 2 з них:
Луцький район – 2 випадки у Луцькій ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 70,
методом ІФА (осіб) – 7.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 321 хворих:

Луцька ТГ – 230
Боратинська ТГ – 3
Берестечківська ТГ – 3
Горохівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 15
Колківська ТГ – 10
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 1
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 43
Торчинська ТГ – 4
Рожищенська ТГ – 2

Володимир-Волинський район – 45 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 1
Затурцівська ТГ — 7
Іваничівська ТГ — 3
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 6
Нововолинська ТГ – 22
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ — 1

Камінь-Каширський район – 13 хворих:

Любешівська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 10
Прилісненська ТГ – 1

Ковельський район – 64 хворих:

Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ — 1
Голобська ТГ – 3
Головненська ТГ — 3
Дубечненська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 37
Колодяжненська ТГ – 2
Люблинецька ТГ – 3
Любомльська ТГ – 6
Поворська ТГ – 1
Шацька ТГ — 6

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 129758 (з них дітей – 11365 та медичних працівників –5395),
одужали ( осіб) – 113581 (з них дітей – 8825 та медичних працівників –4781),
летальних випадків (осіб) –2379 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 478810,
методом ІФА (осіб) –215864.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 20 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 325 щеплень. Першою дозою щепили — 90 осіб, другою дозою – 193 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 42 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347487 людей, отримали дві дози – 326904 людини, отримали додаткову дозу – 431 людину, бустерну дозу – 8907 людей. Загалом провели 683729 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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