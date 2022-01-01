Понад 400 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:24
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 443 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 53 дитини та 3 медпрацівники.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 888,
Летальних випадків (осіб) – 2 з них:
Луцький район – 2 випадки у Луцькій ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 70,
методом ІФА (осіб) – 7.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 321 хворих:
Луцька ТГ – 230
Боратинська ТГ – 3
Берестечківська ТГ – 3
Горохівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 15
Колківська ТГ – 10
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 1
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 43
Торчинська ТГ – 4
Рожищенська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 45 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Затурцівська ТГ — 7
Іваничівська ТГ — 3
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 6
Нововолинська ТГ – 22
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ — 1
Камінь-Каширський район – 13 хворих:
Любешівська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 10
Прилісненська ТГ – 1
Ковельський район – 64 хворих:
Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ — 1
Голобська ТГ – 3
Головненська ТГ — 3
Дубечненська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 37
Колодяжненська ТГ – 2
Люблинецька ТГ – 3
Любомльська ТГ – 6
Поворська ТГ – 1
Шацька ТГ — 6
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 129758 (з них дітей – 11365 та медичних працівників –5395),
одужали ( осіб) – 113581 (з них дітей – 8825 та медичних працівників –4781),
летальних випадків (осіб) –2379 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 478810,
методом ІФА (осіб) –215864.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 20 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 325 щеплень. Першою дозою щепили — 90 осіб, другою дозою – 193 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 42 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347487 людей, отримали дві дози – 326904 людини, отримали додаткову дозу – 431 людину, бустерну дозу – 8907 людей. Загалом провели 683729 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 888,
Летальних випадків (осіб) – 2 з них:
Луцький район – 2 випадки у Луцькій ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 70,
методом ІФА (осіб) – 7.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 321 хворих:
Луцька ТГ – 230
Боратинська ТГ – 3
Берестечківська ТГ – 3
Горохівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 15
Колківська ТГ – 10
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 1
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 43
Торчинська ТГ – 4
Рожищенська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 45 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Затурцівська ТГ — 7
Іваничівська ТГ — 3
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 6
Нововолинська ТГ – 22
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ — 1
Камінь-Каширський район – 13 хворих:
Любешівська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 10
Прилісненська ТГ – 1
Ковельський район – 64 хворих:
Велицька ТГ — 1
Вишнівська ТГ — 1
Голобська ТГ – 3
Головненська ТГ — 3
Дубечненська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 37
Колодяжненська ТГ – 2
Люблинецька ТГ – 3
Любомльська ТГ – 6
Поворська ТГ – 1
Шацька ТГ — 6
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 129758 (з них дітей – 11365 та медичних працівників –5395),
одужали ( осіб) – 113581 (з них дітей – 8825 та медичних працівників –4781),
летальних випадків (осіб) –2379 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 478810,
методом ІФА (осіб) –215864.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 20 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 325 щеплень. Першою дозою щепили — 90 осіб, другою дозою – 193 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 42 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347487 людей, отримали дві дози – 326904 людини, отримали додаткову дозу – 431 людину, бустерну дозу – 8907 людей. Загалом провели 683729 щеплень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:27
Понад 400 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:24
На Волині – вбивство: загинув 24-річний хлопець
Сьогодні, 09:12
Медіа