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Курс валют у Луцьку на 21 лютого

Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 21 лютого, такий: купівля – 28,36.

Євро продають за 32,40.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,15.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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