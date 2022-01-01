Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:27
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 21 лютого, такий: купівля – 28,36.
Євро продають за 32,40.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,15.
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Євро продають за 32,40.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,15.
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