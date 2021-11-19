Двоє невідомих побили волинянина у його власному будинку: вимагали гроші
Сьогодні, 09:55
Учора, 20 лютого, близько 21 години до поліції Володимира звернувся 58-річний місцевий мешканець та повідомив, що на нього в його ж будинку напали двоє невідомих. Вони наносили йому удари руками й ногами, іншими предметами та вимагали грошові кошти.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Господар грошей не дав та зумів захиститися. У результаті зловмисники забрали ключі від помешкання і зникли в невідомому напрямку.
Співробітники поліції Володимира за гарячими слідами встановили місця перебування нападників. Один з них перебував у квартирі і був майже непритомний, оскільки заявник завдав йому тілесних ушкоджень, захищаючись. Його госпіталізували до обласної лікарні в реанімацію.
Відомо також, що напередодні нападу він вчинив грабіж щодо володимирчанина. Іншого поліцейські також знайшли і затримали в порядку ст. 208 КПК України, нині він знаходиться в ізоляторі.
За цим фактом відомості внесено в Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. За розбій, поєднаний із проникненням у житло, зловмисникам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Господар грошей не дав та зумів захиститися. У результаті зловмисники забрали ключі від помешкання і зникли в невідомому напрямку.
Співробітники поліції Володимира за гарячими слідами встановили місця перебування нападників. Один з них перебував у квартирі і був майже непритомний, оскільки заявник завдав йому тілесних ушкоджень, захищаючись. Його госпіталізували до обласної лікарні в реанімацію.
Відомо також, що напередодні нападу він вчинив грабіж щодо володимирчанина. Іншого поліцейські також знайшли і затримали в порядку ст. 208 КПК України, нині він знаходиться в ізоляторі.
За цим фактом відомості внесено в Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. За розбій, поєднаний із проникненням у житло, зловмисникам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Максимальний комфорт: філософія створення «Dream Town»*
Сьогодні, 10:21
Розшукують безвісти зниклого 52-річного волинянина. ФОТО
Сьогодні, 10:08
Двоє невідомих побили волинянина у його власному будинку: вимагали гроші
Сьогодні, 09:55
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:27
Медіа