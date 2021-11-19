Двоє невідомих побили волинянина у його власному будинку: вимагали гроші

Учора, 20 лютого, близько 21 години до поліції Володимира звернувся 58-річний місцевий мешканець та повідомив, що на нього в його ж будинку напали двоє невідомих. Вони наносили йому удари руками й ногами, іншими предметами та вимагали грошові кошти.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Господар грошей не дав та зумів захиститися. У результаті зловмисники забрали ключі від помешкання і зникли в невідомому напрямку.Співробітники поліції Володимира за гарячими слідами встановили місця перебування нападників. Один з них перебував у квартирі і був майже непритомний, оскільки заявник завдав йому тілесних ушкоджень, захищаючись. Його госпіталізували до обласної лікарні в реанімацію.Відомо також, що напередодні нападу він вчинив грабіж щодо володимирчанина. Іншого поліцейські також знайшли і затримали в порядку ст. 208 КПК України, нині він знаходиться в ізоляторі.За цим фактом відомості внесено в Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. За розбій, поєднаний із проникненням у житло, зловмисникам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.