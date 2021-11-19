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Двоє невідомих побили волинянина у його власному будинку: вимагали гроші

Двоє невідомих побили волинянина у його власному будинку: вимагали гроші
Учора, 20 лютого, близько 21 години до поліції Володимира звернувся 58-річний місцевий мешканець та повідомив, що на нього в його ж будинку напали двоє невідомих. Вони наносили йому удари руками й ногами, іншими предметами та вимагали грошові кошти.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Господар грошей не дав та зумів захиститися. У результаті зловмисники забрали ключі від помешкання і зникли в невідомому напрямку.

Співробітники поліції Володимира за гарячими слідами встановили місця перебування нападників. Один з них перебував у квартирі і був майже непритомний, оскільки заявник завдав йому тілесних ушкоджень, захищаючись. Його госпіталізували до обласної лікарні в реанімацію.

Відомо також, що напередодні нападу він вчинив грабіж щодо володимирчанина. Іншого поліцейські також знайшли і затримали в порядку ст. 208 КПК України, нині він знаходиться в ізоляторі.

За цим фактом відомості внесено в Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. За розбій, поєднаний із проникненням у житло, зловмисникам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, Володимир, грабіж, поліція
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