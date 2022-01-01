Розшукують безвісти зниклого 52-річного волинянина. ФОТО

Ройка Юрія Олександровича, 10 лютого 1970 року народження, жителя села Велика Осниця, Луцького району.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік 18 лютого близько 8:30 години пішов до лісу поблизу села та до цього часу додому не повернувся.



Прикмети: вік 52 роки, ріст 169 сантиметрів, худорлявої статури тіла, обличчя овальне, волосся пряме, чорне, очі блакитні.



Був одягнений: спортивна шапка темно-синього кольору, піджак сірого кольору в крапочку, светр темно-синього кольору, брюки чорного кольору, резинові сніготопи чорного кольору.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого громадянина, невідкладно повідомити за телефонами 050-978-68-38 або 102.

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