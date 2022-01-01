Розшукують безвісти зниклого 52-річного волинянина. ФОТО
Сьогодні, 10:08
Працівники відділу поліції м. Ківерці встановлюють місцезнаходження громадянина Ройка Юрія Олександровича, 10 лютого 1970 року народження, жителя села Велика Осниця, Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік 18 лютого близько 8:30 години пішов до лісу поблизу села та до цього часу додому не повернувся.
Прикмети: вік 52 роки, ріст 169 сантиметрів, худорлявої статури тіла, обличчя овальне, волосся пряме, чорне, очі блакитні.
Був одягнений: спортивна шапка темно-синього кольору, піджак сірого кольору в крапочку, светр темно-синього кольору, брюки чорного кольору, резинові сніготопи чорного кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого громадянина, невідкладно повідомити за телефонами 050-978-68-38 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік 18 лютого близько 8:30 години пішов до лісу поблизу села та до цього часу додому не повернувся.
Прикмети: вік 52 роки, ріст 169 сантиметрів, худорлявої статури тіла, обличчя овальне, волосся пряме, чорне, очі блакитні.
Був одягнений: спортивна шапка темно-синього кольору, піджак сірого кольору в крапочку, светр темно-синього кольору, брюки чорного кольору, резинові сніготопи чорного кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого громадянина, невідкладно повідомити за телефонами 050-978-68-38 або 102.
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