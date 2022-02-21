Російські ЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі біженців з ОРДЛО
Сьогодні, 10:37
Російські ЗМІ повідомляють, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, їх везуть углиб Росії, вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські сайти "Интерфакс" та РБК.
Тимчасовий керівник МНС РФ Олександр Чупріян повідомив, що за добу до регіонів РФ вирушили 9 залізничних поїздів.
За два дні в Таганрозі та околицях не залишилося місць у санаторіях та готелях, виділених під розміщення біженців із Донбасу. Географія їх розселення почала розширюватися: людей вивозять у Воронезьку, Курську області й далі.
Режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу запровадили вже шість регіонів РФ: Ростовська, Воронезька, Курська, Пензенська, Саратовська і Волгоградська області.
Нібито це потрібно для "оперативної організації прийому біженців".
Нагадаємо, що евакуація людей з окупованої частини Донецької та Луганської областей розпочалася раптово та на тлі збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські сайти "Интерфакс" та РБК.
Тимчасовий керівник МНС РФ Олександр Чупріян повідомив, що за добу до регіонів РФ вирушили 9 залізничних поїздів.
За два дні в Таганрозі та околицях не залишилося місць у санаторіях та готелях, виділених під розміщення біженців із Донбасу. Географія їх розселення почала розширюватися: людей вивозять у Воронезьку, Курську області й далі.
Режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу запровадили вже шість регіонів РФ: Ростовська, Воронезька, Курська, Пензенська, Саратовська і Волгоградська області.
Нібито це потрібно для "оперативної організації прийому біженців".
Нагадаємо, що евакуація людей з окупованої частини Донецької та Луганської областей розпочалася раптово та на тлі збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.
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