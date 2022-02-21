Російські ЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі біженців з ОРДЛО





Про це повідомляє



Тимчасовий керівник МНС РФ Олександр Чупріян повідомив, що за добу до регіонів РФ вирушили 9 залізничних поїздів.



За два дні в Таганрозі та околицях не залишилося місць у санаторіях та готелях, виділених під розміщення біженців із Донбасу. Географія їх розселення почала розширюватися: людей вивозять у Воронезьку, Курську області й далі.



Режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу запровадили вже шість регіонів РФ: Ростовська, Воронезька, Курська, Пензенська, Саратовська і Волгоградська області.



Нібито це потрібно для "оперативної організації прийому біженців".



Нагадаємо, що

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