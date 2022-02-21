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Російські ЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі біженців з ОРДЛО

Російські ЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі біженців з ОРДЛО
Російські ЗМІ повідомляють, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, їх везуть углиб Росії, вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські сайти "Интерфакс" та РБК.

Тимчасовий керівник МНС РФ Олександр Чупріян повідомив, що за добу до регіонів РФ вирушили 9 залізничних поїздів.

За два дні в Таганрозі та околицях не залишилося місць у санаторіях та готелях, виділених під розміщення біженців із Донбасу. Географія їх розселення почала розширюватися: людей вивозять у Воронезьку, Курську області й далі.

Режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу запровадили вже шість регіонів РФ: Ростовська, Воронезька, Курська, Пензенська, Саратовська і Волгоградська області.

Нібито це потрібно для "оперативної організації прийому біженців".

Нагадаємо, що евакуація людей з окупованої частини Донецької та Луганської областей розпочалася раптово та на тлі збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.

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Теги: Україна, Росія, війна, ОРДЛО, населення
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