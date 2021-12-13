За вихідні на Волині горіли житловий будинок, дві господарські споруди та автомобіль
Сьогодні, 11:05
19-20 лютого працівники пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
19 лютого о 10:52 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Михалє Поромівської територіальної громади Володимир-Волинського району.
На місце події направили черговий караул 5 та 18 Державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у Волинській області. Через сильне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
19 лютого о 22:10 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Дубове Ковельського району.
На місце події виїхали рятувальники 4 та 19 ДПРЧ м. Ковель.
По прибуттю на місце події встановили, що горить дерев’яна господарська споруда.
Пожежу локалізували о 22:52 та ліквідували о 23:25.
На гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
20 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в смт Голоби Ковельського району.
До місця пожежі направили вогнеборців 21 Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби. Завдяки оперативності рятувальників займання локалізували о 16:03 та ліквідували о 16:09.
Постраждалих на пожежі немає. Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
20 лютого о 12:56 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Четвертня Луцького району.
На місце події виїхали рятувальники 3 ДПРЧ м.Рожище, працівники місцевої пожежної команди смт Колки та ДПО с. Годомичі.
Горіння о 13:45 локалізували, 14:12 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
19 лютого о 10:52 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Михалє Поромівської територіальної громади Володимир-Волинського району.
На місце події направили черговий караул 5 та 18 Державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у Волинській області. Через сильне задимлення рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
19 лютого о 22:10 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Дубове Ковельського району.
На місце події виїхали рятувальники 4 та 19 ДПРЧ м. Ковель.
По прибуттю на місце події встановили, що горить дерев’яна господарська споруда.
Пожежу локалізували о 22:52 та ліквідували о 23:25.
На гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
20 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в смт Голоби Ковельського району.
До місця пожежі направили вогнеборців 21 Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби. Завдяки оперативності рятувальників займання локалізували о 16:03 та ліквідували о 16:09.
Постраждалих на пожежі немає. Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
20 лютого о 12:56 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Четвертня Луцького району.
На місце події виїхали рятувальники 3 ДПРЧ м.Рожище, працівники місцевої пожежної команди смт Колки та ДПО с. Годомичі.
Горіння о 13:45 локалізували, 14:12 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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