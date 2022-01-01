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На Волині чоловік погрожував водієві пістолетом. ФОТО

На Волині чоловік погрожував водієві пістолетом. ФОТО
Пригода трапилася учора, 20 лютого, у місті Ковелі. Невідомий попутник погрожував 38-річному водієві автомобіля Nissan предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний житель Ковельського району.

Пістолет вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
На Волині чоловік погрожував водієві пістолетом. ФОТО

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством.

Правопорушникові загрожує, зокрема, до двох років обмеження волі.

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Теги: Волинь, Ковель, погроза, пістолет
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