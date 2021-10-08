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На Волині мотоцикліст збив пішохода

На Волині мотоцикліст збив пішохода
У селищі Заболоття Ковельського району мотоцикліст збив хлопця.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Автопригода трапилася 20 лютого близько 21 години. Чоловік, керуючи мотоциклом Musstang, здійснив наїзд на пішохода. Хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Ратнівську центральну районну лікарню.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків.

Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про автопригоду надійшов 20:58. Повідомлялося, що мотоцикліст наїхав на пішохода.

Хлопцеві орієнтовно 18 років.

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Теги: мотоцикліст, аварія, Волинь
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