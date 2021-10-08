На Волині мотоцикліст збив пішохода





Про це



Автопригода трапилася 20 лютого близько 21 години. Чоловік, керуючи мотоциклом Musstang, здійснив наїзд на пішохода. Хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Ратнівську центральну районну лікарню.



На місці події працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків.



Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, виклик про автопригоду надійшов 20:58. Повідомлялося, що мотоцикліст наїхав на пішохода.



Хлопцеві орієнтовно 18 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Заболоття Ковельського району мотоцикліст збив хлопця.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Автопригода трапилася 20 лютого близько 21 години. Чоловік, керуючи мотоциклом Musstang, здійснив наїзд на пішохода. Хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Ратнівську центральну районну лікарню.На місці події працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків.Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги, виклик про автопригоду надійшов 20:58. Повідомлялося, що мотоцикліст наїхав на пішохода.Хлопцеві орієнтовно 18 років.

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