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У Луцьку затримали чотирьох осіб із наркотиками. ФОТО

У Луцьку затримали чотирьох осіб із наркотиками. ФОТО
У Луцьку патрульні виявили чотирьох осіб, які мали при собі наркотичні речовини.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

У ніч на 20 лютого на вулиці Рівненській під час патрулювання поліцейські виявили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався з порушенням ПДР.

Під час перевірки документів керманича на Інформаційному порталі Національної поліції поліцейські з’ясували, що останній раніше притягувався до відповідальності за зберігання наркотичних речовин.

Тож, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні застосували до 28-річного чоловіка превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої виявили поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

Напередодні на вулиці Роговій також патрульні виявили 45-річну особу, в якої під час поверхневої перевірки була речовина, ззовні схожа на наркотичну.

А 18 лютого, патрульні отримали повідомлення про необхідність допомогти поліцейським, які працювали поблизу одного з закладів харчування, що на проспекті Соборності.

Там 23-річний чоловік порушував громадський порядок, лаявся у бік адміністратора закладу та поводив себе агресивно. У чоловіка під час поверхневої перевірки виявили пакетик із невідомою порошкоподібною білою речовиною, схожою на наркотичну.
У Луцьку затримали чотирьох осіб із наркотиками. ФОТО

Того ж дня під час патрулювання проспектом Волі, патрульні помітили особу з ознаками наркотичного сп’яніння. У 25-річного чоловіка під час поверхневої перевірки також виявили пакетик із речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
У Луцьку затримали чотирьох осіб із наркотиками. ФОТО


В усіх випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.

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Теги: Луцьк, патрульні, наркотики
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