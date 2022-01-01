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У полі біля Луцька знайшли покинуту прив'язану вагітну собаку. ВІДЕО

У полі біля Луцька знайшли покинуту прив'язану вагітну собаку. ВІДЕО
Волонтери врятували вагітну собаку, яку господарі залишили на смерть. Тварину знайшли посеред поля у селі Княгининок.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

“Її люди прив’язали в полі, де немає взагалі нікого, без їжі, без води. Її прив’язали для того, щоб вона помирала там голодною смертю”, – каже волонтерка Інна Хоміцка.

Тварину врятували зоозахисники. Того ж дня вона у гаражі народила цуценят. Троє хлопчиків і дві дівчинки. Цуценят планують прилаштувати, а їхню маму волонтерка Інна Хоміцка подарувала чоловікові.

До слова, у квартирі подружжя багато тварин. Своїх собак тепер уже четверо, ще з десяток котів. Часом тут з’являються і інші – тварини, яких волонтери рятують від недобросовісних господарів. Їх лікують і роздають у добрі руки.


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Теги: собака, Княгининок
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