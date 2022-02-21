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Волинь продовжує бути серед областей-антилідерів з вакцинації

Волинь продовжує бути серед областей-антилідерів з вакцинації
Найменше вакцинованих від коронавірусу громадян у західних областях України.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 21 лютого, пише Слово і Діло.

«П'ятіркою антилідерів із вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області», - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що у Рівненській та Чернівецькій областях ситуація покращується.

«Варто відзначити позитивні тенденції у Рівненській та Чернівецькій областях, які за останні сім днів серед лідерів за проведеною кількістю щеплень у розрахунку на 100 тис. населення», - сказав він.

За даними голови МОЗ, найбільше щеплень минулого тижня (14-20 лютого) було зроблено в Харківській області.

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Теги: вакцинація, антилідери
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