Волинь продовжує бути серед областей-антилідерів з вакцинації





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 21 лютого, пише



«П'ятіркою антилідерів із вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області», - сказав він.



Водночас Ляшко зазначив, що у Рівненській та Чернівецькій областях ситуація покращується.



«Варто відзначити позитивні тенденції у Рівненській та Чернівецькій областях, які за останні сім днів серед лідерів за проведеною кількістю щеплень у розрахунку на 100 тис. населення», - сказав він.



За даними голови МОЗ, найбільше щеплень минулого тижня (14-20 лютого) було зроблено в Харківській області.

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