Волинь продовжує бути серед областей-антилідерів з вакцинації
Сьогодні, 12:20
Найменше вакцинованих від коронавірусу громадян у західних областях України.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 21 лютого, пише Слово і Діло.
«П'ятіркою антилідерів із вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області», - сказав він.
Водночас Ляшко зазначив, що у Рівненській та Чернівецькій областях ситуація покращується.
«Варто відзначити позитивні тенденції у Рівненській та Чернівецькій областях, які за останні сім днів серед лідерів за проведеною кількістю щеплень у розрахунку на 100 тис. населення», - сказав він.
За даними голови МОЗ, найбільше щеплень минулого тижня (14-20 лютого) було зроблено в Харківській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 21 лютого, пише Слово і Діло.
«П'ятіркою антилідерів із вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області», - сказав він.
Водночас Ляшко зазначив, що у Рівненській та Чернівецькій областях ситуація покращується.
«Варто відзначити позитивні тенденції у Рівненській та Чернівецькій областях, які за останні сім днів серед лідерів за проведеною кількістю щеплень у розрахунку на 100 тис. населення», - сказав він.
За даними голови МОЗ, найбільше щеплень минулого тижня (14-20 лютого) було зроблено в Харківській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинь продовжує бути серед областей-антилідерів з вакцинації
Сьогодні, 12:20
З водойми на Волині витягнули тіло жінки: її розшукували
Сьогодні, 11:42
У Луцьку затримали чотирьох осіб із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 11:31
На Волині мотоцикліст збив пішохода
Сьогодні, 11:27
Медіа