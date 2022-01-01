вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хто з українців отримує ліки від COVID «Молнупіравір»

Хто з українців отримує ліки від COVID «Молнупіравір»
У вільному продажі в аптеках не можна придбати ліки від коронавірусу "Молнупіравір": його будуть застосовувати у медзакладах безоплатно.

Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише ТСН.

За словами очільника МОЗ, "Молнупіравір" вже доставили до регіонів. Втім, він заборонений до продажу в аптеках. Його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.

Міністр зауважив, що "Молнупіравір" призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи важкого, а також для зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.

"Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику: літнім людям; людям з хронічними хворобами", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, на Волинь 17 лютого доправили 839 коробок препарату "Молнупіравіру".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «Молнупіравір», ліки, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Василь Рижук, який засіяв чорнобривцями узбіччя, не має грошей на «комуналку»
Сьогодні, 13:38
Хто з українців отримує ліки від COVID «Молнупіравір»
Сьогодні, 13:20
Приставив до скроні пістолет і вимагав віддати документи : повідомили деталі розбою на Волині
Сьогодні, 13:08
Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір» Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір»
17 лютий, 14:54
В Україні використовуватимуть ще один препарат для лікування COVID-19 В Україні використовуватимуть ще один препарат для лікування COVID-19
17 лютий, 12:25
5 лютого в Україну прибудуть перші ліки від COVID-19 5 лютого в Україну прибудуть перші ліки від COVID-19
02 лютий, 21:38
На Волинь завезли майже 600 флаконів Ремдесивіру для лікування COVID-19 На Волинь завезли майже 600 флаконів Ремдесивіру для лікування COVID-19
24 січень, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Василь Рижук, який засіяв чорнобривцями узбіччя, не має грошей на «комуналку»
Сьогодні, 13:38
 0
Хто з українців отримує ліки від COVID «Молнупіравір»
Сьогодні, 13:20
 0
Приставив до скроні пістолет і вимагав віддати документи : повідомили деталі розбою на Волині
Сьогодні, 13:08
 0
Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8