Хто з українців отримує ліки від COVID «Молнупіравір»





Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише



За словами очільника МОЗ, "Молнупіравір" вже доставили до регіонів. Втім, він заборонений до продажу в аптеках. Його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.



Міністр зауважив, що "Молнупіравір" призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи важкого, а також для зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.



"Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику: літнім людям; людям з хронічними хворобами", - розповів Ляшко.



Нагадаємо, на Волинь 17 лютого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вільному продажі в аптеках не можна придбати ліки від коронавірусу "Молнупіравір": його будуть застосовувати у медзакладах безоплатно.Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'япише ТСН За словами очільника МОЗ, "Молнупіравір" вже доставили до регіонів. Втім, він заборонений до продажу в аптеках. Його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.Міністр зауважив, що "Молнупіравір" призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи важкого, а також для зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті."Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику: літнім людям; людям з хронічними хворобами", - розповів Ляшко.Нагадаємо, на Волинь 17 лютого доправили 839 коробок препарату "Молнупіравіру".

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