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Нацполіція продовжила посилений режим до 26 лютого

Нацполіція продовжила посилений режим до 26 лютого
Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжили до 26 лютого.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" Голова Нацполіції Ігор Клименко.


Глава Нацполіції наголосив: "Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні".

За словами Клименка, минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.

"Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі", - наголосив він.

Клименко зазначив: "Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. І ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок".

Глава Нацполіції запевнив, що кожен поліцейський розуміє важливість своєї служби та сумлінно виконує обов'язки заради спокою і правопорядку всередині країни.

При цьому Клименко повідомив, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.


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Теги: Ігор Клименко, Нацполіція, посилений режим
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