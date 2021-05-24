Нацполіція продовжила посилений режим до 26 лютого

Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжили до 26 лютого.Про це сьогодні, 21 лютого, повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" Голова НацполіціїГлава Нацполіції наголосив: "Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні".За словами Клименка, минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС."Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі", - наголосив він.Клименко зазначив: "Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. І ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок".Глава Нацполіції запевнив, що кожен поліцейський розуміє важливість своєї служби та сумлінно виконує обов'язки заради спокою і правопорядку всередині країни.При цьому Клименко повідомив, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.