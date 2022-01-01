Польські продукти дешевші, ніж наші: чому закон про нульовий закон ПДВ потрібен українцям





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Круглий стіл «Збереження конкурентоспроможності української агропродовольчої продукції в умовах запровадження на території ЄС нульової ставки ПДВ на харчові продукти з 1 липня 2022 року» відбувся у Торгово-промисловій палаті України в Києві. У дискусії взяли участь аграрії, переробники, посадовці Міністерства фінансів, нардепи та економісти.



Голова партії «ЗА Майбутнє» та співавтор законопроєкту №7023 Ігор Палиця відзначив, що Європа хоче купувати лише вироблену в себе продукцію, а чимало політичних партнерів України не готові бути партнерами з економічних питань. Зокрема європейські країни не готові відкривати виробництво в Україні, купуючи та переробляючи нашу аграрну продукцію і залишаючи податки на нашій території, тому нам потрібно підтримувати свого виробника.



«У нас є аграрний сектор, який по максимуму відправляє продукцію в сирому вигляді за кордон, таким чином отримують додатковий ВВП. Партія «ЗА Майбутнє» постійно говорить про економічний патріотизм – ми за те, щоб захищати своє. Мати сильну армію, налаштований захищати свою територію народ, мати відсутність конфліктів, коли люди не звертатимуть уваги на мову, релігію, регіон, можна за однієї умови – коли люди будуть багаті, коли вони житимуть в економічно сильній країні. Для цього потрібно захищати тих, хто хоч щось робить, намагаючись виробляти, переробляти, продукувати та давати додатковий ВВП нашій країні. Під час Другої світової війни людей вивозили силоміць, а сьогодні ми створили усередині країни такі умови, що люди, отримавши безплатну освіту за рахунок держави, самі їдуть за кордон у найми. Нас не треба завойовувати – люди самі їдуть», – каже Ігор Палиця.



Тому депутатьска група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді й ініціювала законопроєкт №7023, який передбачає зниження податку на додану вартість на продукти харчування, адже це допоможе зберегти потенціал України.



«Чому ми внесли цей закон? Європа, побачивши рівень інфляції у світі, рівень купівельної спроможності, зростання цін на енергоносії, ухвалила для себе серйозне рішення. З 1 липня ЄС прибрав ПДВ на продукти харчування, знизив його до 7% на енергоносії, бо вони є суттєвим фактором впливу на вартість продуктів, які виробляють, а також серйозним фактором впливу на комунальні послуги, які європейці також вже не здатні оплачувати. Так, податки зменшаться, але збережеться ПДФО, збережеться ЄСВ, збережуться робочі місця та потенціал країни, яким ми будемо завойовувати світ. Ми маємо завойовувати його новаціями, розробками, продукцією. Тоді нас будуть поважати», – вважає лідер партії «ЗА Майбутнє».



Народний депутат від групи «Партія «За майбутнє» Іван Чайківський, який є одним з авторів законопроєкту №7023, розповів про ціни на соціальну продукцію в Україні, а також порівняв вартість одного і того самого продукту в Україні та Польщі. У тернопільському магазині літр молока 3,2% жирності коштує 32 грн. Молоко «Молокія» тернопільського виробника (щоправда, там 930 г, бо виробники йдуть на різні хитрощі) у перерахунку на літр коштує 37 грн в АТБ, молоко «Бурьонка» в «NOVUS» – 39,49 грн, молоко «Яготинське» у «Сільпо» – 40,39 грн.



Також він запропонував порівняння цін на продукти у супермаркетах однієї мережі «Ашан» в Україні та Польщі. Наприклад, пакет молока 2,5% жирності українського виробника коштує 36 грн, у Польщі – 2,7 зл., а це 19,14 грн. В Україні цукор коштує 27,20 грн, у Польщі – 2,98 зл. (21,12 грн). Ціна на борошно в Україні – 21,80 грн, у Польщі – 2,26 зл. (16,06 грн). Олія в Україні коштує 56,60 грн, в Польщі – 7,11 зл. (50,40 грн). 400 г українського хліба в «Ашані» коштує 18 грн, у польському «Ашані» 600 г хліба – 1,98 зл. (14 грн).



«Стоїть питання: які аргументи потрібно шукати, щоб ухвалити закон №7023? Сьогодні може бути дискусія лише у двох моментах: на які продукти потрібно знижувати ставку ПДВ або її знімати, а на які – залишати. Ми сьогодні не говоримо про зниження ставки ПДВ на ікру, омари чи дорогі продукти, які простий українець зовсім не споживає. Йдеться про лінійку соціальних продуктів. Чому наші виробники овочів та фруктів частину продукції викидають? Бо не мають де її реалізувати. Ми – виробники олії номер один у світі, а в нашому магазині для українців продаємо її дорожче, ніж у Європі.



Зараз ми стоїмо на порозі, коли наші сусіди, які борються за ринок, знизили податок на додану вартість на низку продуктів харчування до нуля. Багато фахівців кажуть, що це складно адмініструвати, але інші країни якось це роблять, захищаючи свій народ та свою економіку. Які ще потрібно наводити приклади, щоб цей законопроєкт було ухвалено у стінах українського парламенту? Цей закон буде працювати для наших людей, він захищатиме наших виробників», – наголосив Іван Чайківський.



Натомість очільник «Союзу виробників харчової промисловості України» Родіон Рибчинський відзначив, що законопроєкт направду хороший, але він запропонував його дещо змінити: «Ініціатива хороша, але є деякі сумніви. Вже звучала цифра, що бюджет недорахується 60 млрд грн при нульовому ПДВ. Ми пропонуємо альтернативний варіант з урахуванням компенсувального механізму – введення семивідсоткового ПДВ і 7% податку на експорт сільськогосподарської продукції. Таким чином ми отримуємо збитки бюджету лише 16 млрд грн – це навіть не прямі збитки, а ті гроші, які залишаться на підприємствах. При цьому відбудеться ефект зниження цін по всіх лініях без винятків. Бо там, де винятки, розпочинається «схематоз». Скруток не буде, не буде тіньового ринку, бо в ньому не буде сенсу».



Проте заступниця міністра фінансів Світлана Воробей висловила зовсім протилежну думку: зниження ставки ПДВ не призведе до зниження вартості продуктів.



«Ви кажете, що зниження ставки ПДВ до 0% призведе до того, що не буде тіньового ринку. Він буде, тому що бусом все одно буде легше ввезти польську продукцію, яка за собівартістю дешевша. А продаватимуть її за такими ж цінами, що й наших виробників. Близько 40% ПДВ зі всіх 150 мільярдів – це ПДВ з харчових продуктів. Тобто втрати у бюджеті становитимуть до 60-70 мільярдів», – зазначила посадовиця.



Вона запропонувала розібратися, чому саме було падіння виробництва харчових продуктів, яким чином це вплинуло на собівартість та чому польські товари мають нижчу собівартість, ніж українські.



Однак старший економіст UkraineEconomicOutlook Михайло Кухар звернув увагу на те, що діра у бюджеті в 60 мільярдів – це макроекономічна катастрофа, але водночас він зважив на те, що цей рік буде роком перевиконання, тобто бюджет додатково отримає 100 мільярдів, які він не планує.



Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія не був таким категоричним, як представниця Мінфіну, та відзначив, що ухвалюючи цей закон, потрібно зважати на різні чинники.



«Знизити ціни та допомогти промисловості – це електорально привабливо. Однак потрібно враховувати інші чинники. Зараз газ продається по 7,96, а закупівельна ціна – 33 грн. Цю різницю потрібно покривати. Треба піднімати зарплати військовим, вирівнювати ціни на електроенергію. Але я не можу скаржитися і сказати зараз, що грошей нема. Я дякую групі «За майбутнє», яка відслідковує тенденції, – зауважив нардеп та висловив думку, чому польські продукти дешевші. – Польські продукти давно конкурують нечесним способом. ПДВ – це внутрішній податок, при експорті його не мало б бути, а при імпорті, коли це молоко заїжджало до України, воно мало б бути оподаткованим ПДВ. Але враховуючи буси, які їздять через кордон, людей, які ходять чотири рази на день, ми отримуємо сірий товар, який з’являється на полицях в «Сільпо» та АТБ фактично без ПДВ. Ми не поборемо в найближчі роки «ходунків» та «бусіки», які існували протягом 30 років. Я не знаю, як це фізично зробити. Ми змінили п’ятого очільника митниці, але проблиску не помітно».



Давид Арахамія пообіцяв, що до обговорення ініціативи залучать Кабінет Міністрів та Офіс Президента: «Потрібно збалансувати модель законопроєкту. Ми підтримуватимемо його. Думаю, в залі Верховної Ради не знайдеться фракцій, які не будуть голосувати за цю ініціативу».



Насамкінець Ігор Палиця наголосив, що в України є чотири місяці, щоб підготуватися до зниження ставки ПДВ на продукти у Європі та якось захиститися. Він зазначив, що законопроєкт передбачає зниження ставки ПДВ до 0% лише на соціальні продукти харчування, які виробляють на території України.



«Маємо розуміти: або ми захистимо свій ринок, або не захистимо. Наш пріоритет – думати про свого виробника. В парламенті ми будемо працювати над цим законопроєктом. Коли він буде збалансований та захищатиме усі верстви населення, його буде винесено та проголосовано», – підсумував лідер політсили «ЗА Майбутнє».



Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня Європа знизила ставку ПДВ на продукти харчування до 0%, в Україні ж ця цифра сягає 20%. Тобто п’ята частина грошей, які українці платять за продукти в супермаркеті, – ПДВ. Враховуючи це, депутатська група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді ініціювала законопроєкт №7023, який передбачає зниження податку на додану вартість на продукти харчування, вироблені в Україні, до 0%. Його ухвалення допоможе і виробникам продукції, і покупцям, адже ціни на продукти харчування у сусідній Польщі значно нижчі, ніж в Україні, навіть враховуючи те, що наша країна є лідером із виробництва певної продукції.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Круглий стіл «Збереження конкурентоспроможності української агропродовольчої продукції в умовах запровадження на території ЄС нульової ставки ПДВ на харчові продукти з 1 липня 2022 року» відбувся у Торгово-промисловій палаті України в Києві. У дискусії взяли участь аграрії, переробники, посадовці Міністерства фінансів, нардепи та економісти.Голова партії «ЗА Майбутнє» та співавтор законопроєкту №7023відзначив, що Європа хоче купувати лише вироблену в себе продукцію, а чимало політичних партнерів України не готові бути партнерами з економічних питань. Зокрема європейські країни не готові відкривати виробництво в Україні, купуючи та переробляючи нашу аграрну продукцію і залишаючи податки на нашій території, тому нам потрібно підтримувати свого виробника.«У нас є аграрний сектор, який по максимуму відправляє продукцію в сирому вигляді за кордон, таким чином отримують додатковий ВВП. Партія «ЗА Майбутнє» постійно говорить про економічний патріотизм – ми за те, щоб захищати своє. Мати сильну армію, налаштований захищати свою територію народ, мати відсутність конфліктів, коли люди не звертатимуть уваги на мову, релігію, регіон, можна за однієї умови – коли люди будуть багаті, коли вони житимуть в економічно сильній країні. Для цього потрібно захищати тих, хто хоч щось робить, намагаючись виробляти, переробляти, продукувати та давати додатковий ВВП нашій країні. Під час Другої світової війни людей вивозили силоміць, а сьогодні ми створили усередині країни такі умови, що люди, отримавши безплатну освіту за рахунок держави, самі їдуть за кордон у найми. Нас не треба завойовувати – люди самі їдуть», – каже Ігор Палиця.Тому депутатьска група «Партія «За майбутнє» у Верховній Раді й ініціювала законопроєкт №7023, який передбачає зниження податку на додану вартість на продукти харчування, адже це допоможе зберегти потенціал України.«Чому ми внесли цей закон? Європа, побачивши рівень інфляції у світі, рівень купівельної спроможності, зростання цін на енергоносії, ухвалила для себе серйозне рішення. З 1 липня ЄС прибрав ПДВ на продукти харчування, знизив його до 7% на енергоносії, бо вони є суттєвим фактором впливу на вартість продуктів, які виробляють, а також серйозним фактором впливу на комунальні послуги, які європейці також вже не здатні оплачувати. Так, податки зменшаться, але збережеться ПДФО, збережеться ЄСВ, збережуться робочі місця та потенціал країни, яким ми будемо завойовувати світ. Ми маємо завойовувати його новаціями, розробками, продукцією. Тоді нас будуть поважати», – вважає лідер партії «ЗА Майбутнє».Народний депутат від групи «Партія «За майбутнє», який є одним з авторів законопроєкту №7023, розповів про ціни на соціальну продукцію в Україні, а також порівняв вартість одного і того самого продукту в Україні та Польщі. У тернопільському магазині літр молока 3,2% жирності коштує 32 грн. Молоко «Молокія» тернопільського виробника (щоправда, там 930 г, бо виробники йдуть на різні хитрощі) у перерахунку на літр коштує 37 грн в АТБ, молоко «Бурьонка» в «NOVUS» – 39,49 грн, молоко «Яготинське» у «Сільпо» – 40,39 грн.Також він запропонував порівняння цін на продукти у супермаркетах однієї мережі «Ашан» в Україні та Польщі. Наприклад, пакет молока 2,5% жирності українського виробника коштує 36 грн, у Польщі – 2,7 зл., а це 19,14 грн. В Україні цукор коштує 27,20 грн, у Польщі – 2,98 зл. (21,12 грн). Ціна на борошно в Україні – 21,80 грн, у Польщі – 2,26 зл. (16,06 грн). Олія в Україні коштує 56,60 грн, в Польщі – 7,11 зл. (50,40 грн). 400 г українського хліба в «Ашані» коштує 18 грн, у польському «Ашані» 600 г хліба – 1,98 зл. (14 грн).«Стоїть питання: які аргументи потрібно шукати, щоб ухвалити закон №7023? Сьогодні може бути дискусія лише у двох моментах: на які продукти потрібно знижувати ставку ПДВ або її знімати, а на які – залишати. Ми сьогодні не говоримо про зниження ставки ПДВ на ікру, омари чи дорогі продукти, які простий українець зовсім не споживає. Йдеться про лінійку соціальних продуктів. Чому наші виробники овочів та фруктів частину продукції викидають? Бо не мають де її реалізувати. Ми – виробники олії номер один у світі, а в нашому магазині для українців продаємо її дорожче, ніж у Європі.Зараз ми стоїмо на порозі, коли наші сусіди, які борються за ринок, знизили податок на додану вартість на низку продуктів харчування до нуля. Багато фахівців кажуть, що це складно адмініструвати, але інші країни якось це роблять, захищаючи свій народ та свою економіку. Які ще потрібно наводити приклади, щоб цей законопроєкт було ухвалено у стінах українського парламенту? Цей закон буде працювати для наших людей, він захищатиме наших виробників», – наголосив Іван Чайківський.Натомість очільник «Союзу виробників харчової промисловості України»відзначив, що законопроєкт направду хороший, але він запропонував його дещо змінити: «Ініціатива хороша, але є деякі сумніви. Вже звучала цифра, що бюджет недорахується 60 млрд грн при нульовому ПДВ. Ми пропонуємо альтернативний варіант з урахуванням компенсувального механізму – введення семивідсоткового ПДВ і 7% податку на експорт сільськогосподарської продукції. Таким чином ми отримуємо збитки бюджету лише 16 млрд грн – це навіть не прямі збитки, а ті гроші, які залишаться на підприємствах. При цьому відбудеться ефект зниження цін по всіх лініях без винятків. Бо там, де винятки, розпочинається «схематоз». Скруток не буде, не буде тіньового ринку, бо в ньому не буде сенсу».Проте заступниця міністра фінансіввисловила зовсім протилежну думку: зниження ставки ПДВ не призведе до зниження вартості продуктів.«Ви кажете, що зниження ставки ПДВ до 0% призведе до того, що не буде тіньового ринку. Він буде, тому що бусом все одно буде легше ввезти польську продукцію, яка за собівартістю дешевша. А продаватимуть її за такими ж цінами, що й наших виробників. Близько 40% ПДВ зі всіх 150 мільярдів – це ПДВ з харчових продуктів. Тобто втрати у бюджеті становитимуть до 60-70 мільярдів», – зазначила посадовиця.Вона запропонувала розібратися, чому саме було падіння виробництва харчових продуктів, яким чином це вплинуло на собівартість та чому польські товари мають нижчу собівартість, ніж українські.Однак старший економіст UkraineEconomicOutlookзвернув увагу на те, що діра у бюджеті в 60 мільярдів – це макроекономічна катастрофа, але водночас він зважив на те, що цей рік буде роком перевиконання, тобто бюджет додатково отримає 100 мільярдів, які він не планує.Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Радіне був таким категоричним, як представниця Мінфіну, та відзначив, що ухвалюючи цей закон, потрібно зважати на різні чинники.«Знизити ціни та допомогти промисловості – це електорально привабливо. Однак потрібно враховувати інші чинники. Зараз газ продається по 7,96, а закупівельна ціна – 33 грн. Цю різницю потрібно покривати. Треба піднімати зарплати військовим, вирівнювати ціни на електроенергію. Але я не можу скаржитися і сказати зараз, що грошей нема. Я дякую групі «За майбутнє», яка відслідковує тенденції, – зауважив нардеп та висловив думку, чому польські продукти дешевші. – Польські продукти давно конкурують нечесним способом. ПДВ – це внутрішній податок, при експорті його не мало б бути, а при імпорті, коли це молоко заїжджало до України, воно мало б бути оподаткованим ПДВ. Але враховуючи буси, які їздять через кордон, людей, які ходять чотири рази на день, ми отримуємо сірий товар, який з’являється на полицях в «Сільпо» та АТБ фактично без ПДВ. Ми не поборемо в найближчі роки «ходунків» та «бусіки», які існували протягом 30 років. Я не знаю, як це фізично зробити. Ми змінили п’ятого очільника митниці, але проблиску не помітно».Давид Арахамія пообіцяв, що до обговорення ініціативи залучать Кабінет Міністрів та Офіс Президента: «Потрібно збалансувати модель законопроєкту. Ми підтримуватимемо його. Думаю, в залі Верховної Ради не знайдеться фракцій, які не будуть голосувати за цю ініціативу».Насамкінець Ігор Палиця наголосив, що в України є чотири місяці, щоб підготуватися до зниження ставки ПДВ на продукти у Європі та якось захиститися. Він зазначив, що законопроєкт передбачає зниження ставки ПДВ до 0% лише на соціальні продукти харчування, які виробляють на території України.«Маємо розуміти: або ми захистимо свій ринок, або не захистимо. Наш пріоритет – думати про свого виробника. В парламенті ми будемо працювати над цим законопроєктом. Коли він буде збалансований та захищатиме усі верстви населення, його буде винесено та проголосовано», – підсумував лідер політсили «ЗА Майбутнє».

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