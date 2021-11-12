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У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО

У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО
«Золоте весілля» у Палаці урочистих подій у Луцьку відсвяткувало подружжя Петро та Таміла Вакуловичі.

Про це інформує Вісник+К.

На святкування «золотого весілля» до відділу державної реєстрації актів цивільного стану завітала уся родина ювілярів, а вона у них немаленька – п’ятеро внучок посміхаються щодня дідусеві та бабусі. Родинне свято було наповнене освідченням в коханні, гарячими поцілунками.

Діти з вдячністю схиляли голови перед батьками, а батьки не стримуючи емоцій, дякували синам і невісткам. А ще згадували історії знайомства та весілля.

Про один із найголовніших днів у житті подружжю дотепер нагадує весільний одяг – плаття і костюм півстоліття зберігаються у шафі. Адже з цим вбранням пов’язана цікава пригода. Нехай же світлі спогади та міцна любов зігрівають серця ювілярів ще довгі – довгі роки.
У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО
У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО
У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО
У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО
У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО

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Теги: "золоте весілля", Луцьк, пенсіонери, подружжя
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