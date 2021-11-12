У Луцьку подружжя побралося вдруге через 50 років. ФОТО

Петро та Таміла Вакуловичі.



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На святкування «золотого весілля» до відділу державної реєстрації актів цивільного стану завітала уся родина ювілярів, а вона у них немаленька – п’ятеро внучок посміхаються щодня дідусеві та бабусі. Родинне свято було наповнене освідченням в коханні, гарячими поцілунками.



Діти з вдячністю схиляли голови перед батьками, а батьки не стримуючи емоцій, дякували синам і невісткам. А ще згадували історії знайомства та весілля.



Про один із найголовніших днів у житті подружжю дотепер нагадує весільний одяг – плаття і костюм півстоліття зберігаються у шафі. Адже з цим вбранням пов’язана цікава пригода. Нехай же світлі спогади та міцна любов зігрівають серця ювілярів ще довгі – довгі роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Золоте весілля» у Палаці урочистих подій у Луцьку відсвяткувало подружжятаПро це інформує Вісник+К. На святкування «золотого весілля» до відділу державної реєстрації актів цивільного стану завітала уся родина ювілярів, а вона у них немаленька – п’ятеро внучок посміхаються щодня дідусеві та бабусі. Родинне свято було наповнене освідченням в коханні, гарячими поцілунками.Діти з вдячністю схиляли голови перед батьками, а батьки не стримуючи емоцій, дякували синам і невісткам. А ще згадували історії знайомства та весілля.Про один із найголовніших днів у житті подружжю дотепер нагадує весільний одяг – плаття і костюм півстоліття зберігаються у шафі. Адже з цим вбранням пов’язана цікава пригода. Нехай же світлі спогади та міцна любов зігрівають серця ювілярів ще довгі – довгі роки.

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