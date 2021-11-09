18-річні лучани пограбували фірму. ФОТО

Зранку, 18 лютого, до поліції м. Луцька звернувся представник однієї з фірм про те, що невідомі особи, пошкодивши двері, проникли до складського приміщення та викрали продукти харчування, ноутбук і шуруповерт. Сума збитків становила близько 18000 гривень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На місце події направилась слідчо-оперативна група. Завдяки злагодженим діям оперативники спільно з патрульними встановили осіб, котрі вчинили крадіжку. Ними виявились двоє 18-річних лучан.Наразі обидва затримані у порядку ст. 208 КПК України. Зловмисникам оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.Нині вони перебувають під вартою – такий запобіжний захід обрав суд.