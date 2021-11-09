18-річні лучани пограбували фірму. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Зранку, 18 лютого, до поліції м. Луцька звернувся представник однієї з фірм про те, що невідомі особи, пошкодивши двері, проникли до складського приміщення та викрали продукти харчування, ноутбук і шуруповерт. Сума збитків становила близько 18000 гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
На місце події направилась слідчо-оперативна група. Завдяки злагодженим діям оперативники спільно з патрульними встановили осіб, котрі вчинили крадіжку. Ними виявились двоє 18-річних лучан.
Наразі обидва затримані у порядку ст. 208 КПК України. Зловмисникам оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.
Нині вони перебувають під вартою – такий запобіжний захід обрав суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
На місце події направилась слідчо-оперативна група. Завдяки злагодженим діям оперативники спільно з патрульними встановили осіб, котрі вчинили крадіжку. Ними виявились двоє 18-річних лучан.
Наразі обидва затримані у порядку ст. 208 КПК України. Зловмисникам оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.
Нині вони перебувають під вартою – такий запобіжний захід обрав суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Заступниця голови Волинської ОДА претендує очолити лікарню
Сьогодні, 12:52
18-річні лучани пограбували фірму. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Польські продукти дешевші, ніж наші: чому закон про нульовий закон ПДВ потрібен українцям
Сьогодні, 12:40
Нацполіція продовжила посилений режим до 26 лютого
Сьогодні, 12:38
Медіа