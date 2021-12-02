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Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО

Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Через митний пост "Луцьк" волинське фермерське господарство ввезло в Україну стадо благородних оленів, вирощених у штучних умовах в Литві.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

Стадо складається з 60 самок та 2 самців віком від 2,5 до 8,5 років.
Незважаючи на складність митного оформлення імпорту живих тварин, на посту "Луцьк" воно тривало до 3 годин.

До слова, у товарній структурі імпорту, що оформлявся через Волинську митницю у січні 2022 року, домінували легкові автомобілі, сільськогосподарська техніка та інші моторні транспортні засоби.
Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО

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Теги: благородні олені, митниця, Волинь
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