Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО

Через митний пост "Луцьк" волинське фермерське господарство ввезло в Україну стадо благородних оленів, вирощених у штучних умовах в Литві.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Стадо складається з 60 самок та 2 самців віком від 2,5 до 8,5 років.Незважаючи на складність митного оформлення імпорту живих тварин, на посту "Луцьк" воно тривало до 3 годин.До слова, у товарній структурі імпорту, що оформлявся через Волинську митницю у січні 2022 року, домінували легкові автомобілі, сільськогосподарська техніка та інші моторні транспортні засоби.