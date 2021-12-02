Через волинський кордон ввезли стадо благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Через митний пост "Луцьк" волинське фермерське господарство ввезло в Україну стадо благородних оленів, вирощених у штучних умовах в Литві.
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Стадо складається з 60 самок та 2 самців віком від 2,5 до 8,5 років.
Незважаючи на складність митного оформлення імпорту живих тварин, на посту "Луцьк" воно тривало до 3 годин.
До слова, у товарній структурі імпорту, що оформлявся через Волинську митницю у січні 2022 року, домінували легкові автомобілі, сільськогосподарська техніка та інші моторні транспортні засоби.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Стадо складається з 60 самок та 2 самців віком від 2,5 до 8,5 років.
Незважаючи на складність митного оформлення імпорту живих тварин, на посту "Луцьк" воно тривало до 3 годин.
До слова, у товарній структурі імпорту, що оформлявся через Волинську митницю у січні 2022 року, домінували легкові автомобілі, сільськогосподарська техніка та інші моторні транспортні засоби.
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