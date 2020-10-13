Приставив до скроні пістолет і вимагав віддати документи : повідомили деталі розбою на Волині
Сьогодні, 13:08
Волинські патрульні за гарячими слідами затримали чоловіка, який у Ковелі погрожував водієві предметом, схожим на пістолет.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
У суботу, близько 23 години, патрульні отримали повідомлення про розбій від 38-річного заявника.
Чоловік розповів, що перебував на одній з автозаправок у місті Ковелі, до нього підійшов невідомий чоловік, близько 40-ка років, та попросив підвезти до автостанції. Коли ж заявник туди під’їхав, то чоловік приставив до його скроні пістолет і вимагав віддати документи та інші речі, а також продовжити рух. Заявнику вдалося втекти з автомобіля, а "пасажир" здійснив постріли.
Заявник описав кривдника та повідомив патрульним напрямок, куди він пішов.
Патрульні виявили та затримали чоловіка, який підходив під орієнтування, на вулиці Ветеранів.
Також охоронці порядку встановили особу 35-річного чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
У суботу, близько 23 години, патрульні отримали повідомлення про розбій від 38-річного заявника.
Чоловік розповів, що перебував на одній з автозаправок у місті Ковелі, до нього підійшов невідомий чоловік, близько 40-ка років, та попросив підвезти до автостанції. Коли ж заявник туди під’їхав, то чоловік приставив до його скроні пістолет і вимагав віддати документи та інші речі, а також продовжити рух. Заявнику вдалося втекти з автомобіля, а "пасажир" здійснив постріли.
Заявник описав кривдника та повідомив патрульним напрямок, куди він пішов.
Патрульні виявили та затримали чоловіка, який підходив під орієнтування, на вулиці Ветеранів.
Також охоронці порядку встановили особу 35-річного чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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