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Приставив до скроні пістолет і вимагав віддати документи : повідомили деталі розбою на Волині

Приставив до скроні пістолет і вимагав віддати документи : повідомили деталі розбою на Волині
Волинські патрульні за гарячими слідами затримали чоловіка, який у Ковелі погрожував водієві предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

У суботу, близько 23 години, патрульні отримали повідомлення про розбій від 38-річного заявника.

Чоловік розповів, що перебував на одній з автозаправок у місті Ковелі, до нього підійшов невідомий чоловік, близько 40-ка років, та попросив підвезти до автостанції. Коли ж заявник туди під’їхав, то чоловік приставив до його скроні пістолет і вимагав віддати документи та інші речі, а також продовжити рух. Заявнику вдалося втекти з автомобіля, а "пасажир" здійснив постріли.

Заявник описав кривдника та повідомив патрульним напрямок, куди він пішов.

Патрульні виявили та затримали чоловіка, який підходив під орієнтування, на вулиці Ветеранів.

Також охоронці порядку встановили особу 35-річного чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

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Теги: Ковель, розбій, пістолет
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