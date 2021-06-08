Василь Рижук, який засіяв чорнобривцями узбіччя, не має грошей на «комуналку»





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності, - пише



Заслужений діяч мистецтв України, скульптор-документаліст, квітникар Василь Рижук розповів, що вже багато років реалізує проєкт «Квітучий прапор України», у ході якого засіяв квітами тисячі кілометрів узбіч автомобільних доріг.



«Я роблю це з власної ініціативи. Почав активну діяльність після Революції Гідності… Я в багатьох областях України роздавав насіння чорнобривців, продовжував робити все, аби наша Україна була квітучою. Я дійшов уже до тисячі кілометрів. Тричі був внесений до Книги рекордів України», – сказав він.



Пригадав, що на початку 2000-х років у Луцьку навіть не могли скосити траву, тому скрізь росли бур’яни: «Я тоді висунув таку ініціативу і прикрашав квітами наш Луцьк де тільки міг. І досі прикрашаю. Торік була прикрашена вулиця Ківерцівська. Це немала територія – 3-4 кілометри».



Василь Рижук запропонував засіяти квітами транспортну розв’язку в бік Дачного, яка нагадує тризуб із висоти: «Буде прекрасно, коли ця дорога буде прикрашена чорнобривцями і нагадуватиме вишиту українську сорочку. Це єдина розв’язка в Україна такого вигляду. Але я не можу це робити за власні кошти. Мій «Квітучий прапор України» складається з чорнобривців і соняшників. Тому що це – квіти наших матерів».



Квітникар зазначив, що за минулорічними розцінками засіяти один метр квадратний чорнобривцями і соняшниками коштує 42 гривні.



Також він поскаржився, що власними силами не може втілювати проєкт, адже має заборгованість навіть зі сплати комунальних послуг – 59 тисяч гривень (йому навіть відімкнули світло). Тож чоловік вимушений їздити в Польщу на заробітки. За його словами, в рідному місті він не може як творча особистість реалізувати жодного проєкту, аби заробити гроші на насіння квітів і проживання.



«Я – єдиний скульптор на Волині, який є заслуженим діячем мистецтв України. Я зробив шість монументів, у тому числі три благодійно за власні кошти. Своєю чергою, в Луцьку – один-єдиний, це монумент Тараса Шевченка на драмтеатрі», – наголосив Василь Рижук.



Він висловив прохання, аби міськрада долучилася до фінансування проєкту «Квітучий прапор України», щоб надалі він міг прикрашати зупинки та узбіччя доріг.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк розказав, що неодноразово зустрічався з Василем Рижуком. Він інформував, що виконувачу обов’язків директора КП «Парки і сквери міста Луцька» було доручено найняти квіткаря як фізичну особу для виконання певного обсягу сезонних робіт. Ідеться, наприклад, про посів квітів на вулиці Ківерцівській, тамтешньому шляхопроводі та інших локаціях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий волинський квітникар, який засіяв чорнобривцями та соняхами тисячі кілометрів узбіч автодоріг і зупинок, не має грошей на насіння, аби продовжувати проєкт «Квітучий прапор України». Щоб підтримати митця, комунальне підприємство «Парки і сквери» найме його як сезонного робітника.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності, - пише ІА Волинські новини. Заслужений діяч мистецтв України, скульптор-документаліст, квітникаррозповів, що вже багато років реалізує проєкт «Квітучий прапор України», у ході якого засіяв квітами тисячі кілометрів узбіч автомобільних доріг.«Я роблю це з власної ініціативи. Почав активну діяльність після Революції Гідності… Я в багатьох областях України роздавав насіння чорнобривців, продовжував робити все, аби наша Україна була квітучою. Я дійшов уже до тисячі кілометрів. Тричі був внесений до Книги рекордів України», – сказав він.Пригадав, що на початку 2000-х років у Луцьку навіть не могли скосити траву, тому скрізь росли бур’яни: «Я тоді висунув таку ініціативу і прикрашав квітами наш Луцьк де тільки міг. І досі прикрашаю. Торік була прикрашена вулиця Ківерцівська. Це немала територія – 3-4 кілометри».Василь Рижук запропонував засіяти квітами транспортну розв’язку в бік Дачного, яка нагадує тризуб із висоти: «Буде прекрасно, коли ця дорога буде прикрашена чорнобривцями і нагадуватиме вишиту українську сорочку. Це єдина розв’язка в Україна такого вигляду. Але я не можу це робити за власні кошти. Мій «Квітучий прапор України» складається з чорнобривців і соняшників. Тому що це – квіти наших матерів».Квітникар зазначив, що за минулорічними розцінками засіяти один метр квадратний чорнобривцями і соняшниками коштує 42 гривні.Також він поскаржився, що власними силами не може втілювати проєкт, адже має заборгованість навіть зі сплати комунальних послуг – 59 тисяч гривень (йому навіть відімкнули світло). Тож чоловік вимушений їздити в Польщу на заробітки. За його словами, в рідному місті він не може як творча особистість реалізувати жодного проєкту, аби заробити гроші на насіння квітів і проживання.«Я – єдиний скульптор на Волині, який є заслуженим діячем мистецтв України. Я зробив шість монументів, у тому числі три благодійно за власні кошти. Своєю чергою, в Луцьку – один-єдиний, це монумент Тараса Шевченка на драмтеатрі», – наголосив Василь Рижук.Він висловив прохання, аби міськрада долучилася до фінансування проєкту «Квітучий прапор України», щоб надалі він міг прикрашати зупинки та узбіччя доріг.Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк розказав, що неодноразово зустрічався з Василем Рижуком. Він інформував, що виконувачу обов’язків директора КП «Парки і сквери міста Луцька» було доручено найняти квіткаря як фізичну особу для виконання певного обсягу сезонних робіт. Ідеться, наприклад, про посів квітів на вулиці Ківерцівській, тамтешньому шляхопроводі та інших локаціях.

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