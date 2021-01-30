Волинський «Фаберже» показав нові унікальні роботи

Анатолій Бойко з міста Володимира.



Як повідомив



Нові вироби, зі слів майстра, асоціюються з космосом. Яєчні шкаралупи, оздоблені металом, чоловік встановив на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.



"У мене багато нових напрацювань, яких я раніше не робив. Після коронавірусу в мене безсоння, не можу нормально спати, тому, коли сон не бере, в мене часу купа для фантазії", – зазначив Анатолій Бойко.



Волинянин каже: для одного виробу потрібно використати від п'яти до восьми яєць.



"Яйце розрізаю на чотири частини, ріжу на смужку три-чотири міліметри і далі все закручую. Ріжу методом тику: трохи порізав, закрутив і якщо піддається розтягуванню, йду далі. Якщо ні, то цей кусочок залишаю. Є такі вироби, де третя частина яйця витягнута, а все решта в узорі", – зазначив майстер.



Анатолій Бойко додав: частину колекції планує продати, аби втілити в життя мрію – придбати нове житло та створити в ньому власну майстерню-музей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири нові роботи з яєчної шкаралупи виготовив заслужений майстер народної творчості Україниз міста Володимира.Як повідомив Суспільному майстер у телефонному коментарі, для майстрування використав гусячі яйця.Нові вироби, зі слів майстра, асоціюються з космосом. Яєчні шкаралупи, оздоблені металом, чоловік встановив на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою."У мене багато нових напрацювань, яких я раніше не робив. Після коронавірусу в мене безсоння, не можу нормально спати, тому, коли сон не бере, в мене часу купа для фантазії", – зазначив Анатолій Бойко.Волинянин каже: для одного виробу потрібно використати від п'яти до восьми яєць."Яйце розрізаю на чотири частини, ріжу на смужку три-чотири міліметри і далі все закручую. Ріжу методом тику: трохи порізав, закрутив і якщо піддається розтягуванню, йду далі. Якщо ні, то цей кусочок залишаю. Є такі вироби, де третя частина яйця витягнута, а все решта в узорі", – зазначив майстер.Анатолій Бойко додав: частину колекції планує продати, аби втілити в життя мрію – придбати нове житло та створити в ньому власну майстерню-музей.

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