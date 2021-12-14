На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Вночі 20-го лютого на 15-му мікрорайоні у Нововолинську потужний вітер повалив тополю, що пошкодила припаркований автомобіль.
Про це пише БУГ.
У результаті дерево побило лобове скло та капот транспортного засобу.
Зазначимо, що автомобіль був припаркований на зеленій зоні поряд з дитячим майданчиком.
Працівники УЖК-1 усунули проблему двору та зрізали ще 4 сухі тополі, що знаходились у аварійному стані.
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Про це пише БУГ.
У результаті дерево побило лобове скло та капот транспортного засобу.
Зазначимо, що автомобіль був припаркований на зеленій зоні поряд з дитячим майданчиком.
Працівники УЖК-1 усунули проблему двору та зрізали ще 4 сухі тополі, що знаходились у аварійному стані.
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