На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО





Про це пише



У результаті дерево побило лобове скло та капот транспортного засобу.



Зазначимо, що автомобіль був припаркований на зеленій зоні поряд з дитячим майданчиком.



Працівники УЖК-1 усунули проблему двору та зрізали ще 4 сухі тополі, що знаходились у аварійному стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 20-го лютого на 15-му мікрорайоні у Нововолинську потужний вітер повалив тополю, що пошкодила припаркований автомобіль.Про це пише БУГ У результаті дерево побило лобове скло та капот транспортного засобу.Зазначимо, що автомобіль був припаркований на зеленій зоні поряд з дитячим майданчиком.Працівники УЖК-1 усунули проблему двору та зрізали ще 4 сухі тополі, що знаходились у аварійному стані.

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