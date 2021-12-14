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На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО

На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО
Вночі 20-го лютого на 15-му мікрорайоні у Нововолинську потужний вітер повалив тополю, що пошкодила припаркований автомобіль.

Про це пише БУГ.

У результаті дерево побило лобове скло та капот транспортного засобу.

Зазначимо, що автомобіль був припаркований на зеленій зоні поряд з дитячим майданчиком.

Працівники УЖК-1 усунули проблему двору та зрізали ще 4 сухі тополі, що знаходились у аварійному стані.

На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО
На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО
На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО
На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО
На Волині вітер повалив дерево, що пошкодило автівку. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, дерево, автомобіль
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