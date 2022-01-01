Волинські школи — серед найквітучіших в Україні. ФОТО





Так вирішили у Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, який організував Всеукраїнську трудову акцію «Парад квітів біля школи», - пише районна газета



За підсумками конкурсу вихованці гуртків «Юні квітникарі» Сошичненського ліцею (керівник Мирослава Панасюк – вчителька трудового навчання й інформатики) та Видертського ліцею (під керівництвом педагога-організатора Раїси Приведенець і вчительки біології Олесі Клімарчук) посіли третє місце.





Сошичне



«Уже декілька років беремо участь у таких конкурсах, постійно є їх призерами. Спочатку купували насіння та саджанці, пізніше вже зібрали матеріал для посіву зі своїх однорічників. Облаштували парника, де самостійно вирощуємо розсаду. Дуже активно підтримує цей процес директорка школи Маріанна Василівна, яка неодноразово і хризантеми свої приносила, і з придбанням нової рослинності допомагала. Уже маємо тепер солідну колекцію насаджень для зовнішнього озеленення. Лише одних троянд близько 70 сортів», – зазначає Мирослава Михайлівна, яка вже 5 літ опікується гуртком сошичненських квітникарів.







Видерта



Щороку біля освітнього закладу майже 4 сотки грядок протягуються на 46 метрів веселковими барвами квітів. Солодкі аромати сюди ваблять не лише бджіл, але й усіх перехожих. Від весни до пізньої осені тут, окрім ключових у дизайнерських рішеннях троянд та хризантем, майорять по декілька сортів сальвії, молочаю, чорнобривців, очитку, юка, хвойні деревця тощо.







Біля Видертського ліцею око сельчан і гостей населеного пункту милують три основні клумби, на яких згрупувались окремі квіткові та декоративно-ландшафтні композиції. З ранньої весни вже рясніють крокуси й тюльпани, за ними — чорнобривці, троянди, турції та лілії. Останніми традиційно зацвітають хризантеми, кольорову гаму яких часто підкреслюють перші снігопади. А вічнозелені туї є окрасою пришкільної території навіть взимку.



«Така перемога у нас не перша, ми були навіть призерами конкурсу міжнародного етапу. Якось провели акцію «Подаруй квітку школі», учасники якої, зокрема, учні та працівники закладу, суттєво збагатили квіткову скарбницю новими видами рослинності. Тепер можна втілити значно більше креативних ідей», – зауважує очільниця видертських гуртківців Раїса Василівна.



До слова, абсолютну перемогу у цій всеукраїнській акції здобули вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва, яким керує Ольга Медведюк.

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