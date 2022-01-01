Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС





Про це повідомив у Сергій Гайдай.



«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено!», - написав він.



Він також додав, що зараз від обстрілів страждає Врубівка та Щастя, мешканці залишилися без комунікацій:«Врубівка без електрики та газу. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла».



Російські окупанти здійснили чотири прямі попадання у водозабір. Також обстріли в районі РЕМ, робітники ЛЕО залишили свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю. Розбито колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання»_, - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Щастя вимушено зупинили роботу Луганської ТЕС через пошкодження на лінії електропередач через ворожі обстріли.Про це повідомив у Facebook голова обласної державної адміністрації«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено!», - написав він.Він також додав, що зараз від обстрілів страждає Врубівка та Щастя, мешканці залишилися без комунікацій:«Врубівка без електрики та газу. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла».Російські окупанти здійснили чотири прямі попадання у водозабір. Також обстріли в районі РЕМ, робітники ЛЕО залишили свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю. Розбито колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання»_, - написав він.

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