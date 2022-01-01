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Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС

Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС
У місті Щастя вимушено зупинили роботу Луганської ТЕС через пошкодження на лінії електропередач через ворожі обстріли.

Про це повідомив у Facebook голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено!», - написав він.

Він також додав, що зараз від обстрілів страждає Врубівка та Щастя, мешканці залишилися без комунікацій:«Врубівка без електрики та газу. Люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла».

Російські окупанти здійснили чотири прямі попадання у водозабір. Також обстріли в районі РЕМ, робітники ЛЕО залишили свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю. Розбито колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання»_, - написав він.
Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС
Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС
Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС
Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС
Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС
Через обстріли зупинили роботу Луганської ТЕС

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Теги: Луганська ТЕС, зупинила роботу
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