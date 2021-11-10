На Волині розшукують особливо небезпечного злочинця. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Співробітники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують мешканця Одеської області Карастана Василя Васильовича, 16 лютого 1989 року народження.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження розшукуваного, негайно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-0382 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження розшукуваного, негайно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-0382 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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