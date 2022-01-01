Де у Луцьку завтра, 22 лютого, не буде світла





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 13:00 до 16:00 - просп. Волі, 47а, 49, вул. Чехова, 4.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 22 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 13:00 до 16:00 - просп. Волі, 47а, 49, вул. Чехова, 4.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію