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Де у Луцьку завтра, 22 лютого, не буде світла

Де у Луцьку завтра, 22 лютого, не буде світла
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 22 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 13:00 до 16:00 - просп. Волі, 47а, 49, вул. Чехова, 4.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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