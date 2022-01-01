Де у Луцьку завтра, 22 лютого, не буде світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 22 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:00 до 16:00 - просп. Волі, 47а, 49, вул. Чехова, 4.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:00 до 16:00 - просп. Волі, 47а, 49, вул. Чехова, 4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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