Дослідження показало, як космос змінює мозок космонавтів

Тривалий період невагомості впливає на фізіологічні процеси у людини. Нове дослідження наближає нас до розуміння, які саме зміни відбуваються в тілі людини у космосі.Мозок людини має нейропластичність, тобто може змінюватися під впливом досвіду, формувати нові зв'язки після пошкодження та адаптуватися протягом усього нашого життя. Завдяки нейропластичності наша особистість змінюється та ускладнюється, навіть якщо ми вийшли зі студентського віку. А ще наш мозок вміє відновлювати втрачені зв'язки у разі травми.Подібні властивості людської свідомості не можуть не цікавити вчених. У тому числі в епоху активного освоєння космосу дослідників цікавить вплив тривалих польотів та невагомості на людський мозок. Раніше дослідники з Росії, Німеччини та Швеції виявили, що після повернення на Землю в крові у космонавтів підвищується вміст білків, притаманних травмам мозку.Вчені проаналізували зразки крові, взяті у космонавтів до та після польоту на Міжнародну космічну станцію (МКС), та з'ясували, що тривале перебування у космосі може провокувати пошкодження мозку. Експерти наголосили, що цей факт потрібно буде враховувати, якщо у майбутньому космічні подорожі стануть більш поширеними.Нове дослідження є першим, у якому аналізуються структурні зміни, які відбуваються у мозку після тривалого космічного польоту.Результати показують значні мікроструктурні зміни у білій речовині мозку, саме у сенсомоторних трактах – мозолистому тілі, дугоподібному пучку, кортикоспінальних, кортикостріарних і мозочкових трактах. Це показує, як людський мозок адаптується до умов невагомості та інших обмежень на борту корабля.Учасниками дослідження стали 12 космонавтів-чоловіків, які загалом провели по 6 місяців на МКС. Воно підтвердило, що рівень нейропластичності мозку адаптується до невагомості."Ми виявили зміни у нейронних зв'язках між декількома руховими областями мозку. У невагомості астронавту необхідно радикально адаптувати свої стратегії руху. Наше дослідження показує, що їхній мозок перебудовується", – зазначили науковці.Вчені наголошують, що ця робота може стати основою для майбутніх досліджень змін мозку в умовах невагомості.