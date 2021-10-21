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На Волині знищили 13 небезпечних боєприпасів

На Волині знищили 13 небезпечних боєприпасів
18 лютого сапери ДСНС Волині вилучили та знищили 13 боєприпасів часів минулої війни.

Про це повідомляє пресслужб ДСНС на Волині.

Боєприпаси знайдені місцевими мешканцями поблизу сіл Гектари, Наталин та Піски Луцького району.

Серед вибухонебезпечних предметів 6 мінометних мін та 7 артилерійських снарядів різного калібру часів Другої Світової війни.


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Теги: ДСНС, Волинь, боєприпаси, знищення
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