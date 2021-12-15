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На Рівненщині з ока 17-річного юнака лікарі дістали рибальський гачок

На Рівненщині з ока 17-річного юнака лікарі дістали рибальський гачок
Лікарі спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні видалили з ока дитини гачок для риболовлі.

Про це повідомляють на сторінці Рівненської обласної дитячої лікарні у фейсбуці.

У спеціалізоване хірургічне відділення, яке надає невідкладну допомогу дітям з важкими пошкодженнями ока, у екстреному порядку був доставлений 17-річний пацієнт з травмою лівого ока рибальським гачком.

Особливість даної травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів та мав збільшену вагу і в очне яблуко проникла досить велика його частина, що супроводжувалось внутрішньоочним крововиливом.
На Рівненщині з ока 17-річного юнака лікарі дістали рибальський гачок

"Позитивним моментом було те, що не був травмований кришталик та рогівка. Під загальним знечуленням лікарі здійснили видалення стороннього тіла (гачка) з очного яблука, провели первинну хірургічну обробку склеральної рани з накладанням швів",- йдеться в повідомленні.
На Рівненщині з ока 17-річного юнака лікарі дістали рибальський гачок

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Теги: Рівненщина, операція, око, зір, рибальський гачок
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