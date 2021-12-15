На Рівненщині з ока 17-річного юнака лікарі дістали рибальський гачок





Про це повідомляють на сторінці



У спеціалізоване хірургічне відділення, яке надає невідкладну допомогу дітям з важкими пошкодженнями ока, у екстреному порядку був доставлений 17-річний пацієнт з травмою лівого ока рибальським гачком.



Особливість даної травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів та мав збільшену вагу і в очне яблуко проникла досить велика його частина, що супроводжувалось внутрішньоочним крововиливом.



"Позитивним моментом було те, що не був травмований кришталик та рогівка. Під загальним знечуленням лікарі здійснили видалення стороннього тіла (гачка) з очного яблука, провели первинну хірургічну обробку склеральної рани з накладанням швів",- йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні видалили з ока дитини гачок для риболовлі.Про це повідомляють на сторінці Рівненської обласної дитячої лікарні у фейсбуці.У спеціалізоване хірургічне відділення, яке надає невідкладну допомогу дітям з важкими пошкодженнями ока, у екстреному порядку був доставлений 17-річний пацієнт з травмою лівого ока рибальським гачком.Особливість даної травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів та мав збільшену вагу і в очне яблуко проникла досить велика його частина, що супроводжувалось внутрішньоочним крововиливом."Позитивним моментом було те, що не був травмований кришталик та рогівка. Під загальним знечуленням лікарі здійснили видалення стороннього тіла (гачка) з очного яблука, провели первинну хірургічну обробку склеральної рани з накладанням швів",- йдеться в повідомленні.

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