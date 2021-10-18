На чемпіонаті України волинські легкоатлетки здобули дві золоті медалі. ФОТО





Про це розповів Роман Черкашин.



У змаганнях взяли участь 20 команд з усієї країни. Фінал чемпіонату відбувся 20 лютого в місті Мукачево.



Зі слів тренера, золотою призеркою стала Олена Хамаза, яка виступала у категорії U-23 метнула молот (4 кг) із результатом 57.93 м. Бронзу у цій же віковій категорії здобула Юлія Шатохіна із результатом 57, 26 м. До Чемпіонату України легкоатлетку готували Віталій Ясинецький та Роман Черкашин.



"Тренування щодня, по два рази. Зранку метання, імітаційні вправи, ввечері — штанга, знову імітація. Крім четверга і неділі. Це вихідні", – розповів тренер.



За словами Романа Черкашина Олена Хамаза поїде на Кубок Європи із метань, який відбудеться у Португалії.



Майстер спорту міжнародного класу Ірина Климець виборола срібло у дорослій категорії, спортсменка метнула молот (4 кг) на дистанцію 66, 72 м. Тренують спортсменку Роман Черкашин та Ярослав Чмир.



У метанні молота (5 кг) серед юнаків срібло здобув сімнадцятирічний Євген Літвін із результатом 66, 91 м. Як розповів Роман Черкашин, легкоатлет здав норматив на участь в Чемпіонаті Європи: “62, 50 — це є відбірковий норматив для чемпіонату Європи, який буде проходити влітку, в Ізраїлі. Він цей норматив виконав”.



У метанні списа (800 г) серед юніорів золото здобув спортсмен волинської ДЮСШ № 3 Максим Троцюк із результатом 58.62 м.



На чемпіонаті України Волинь представляли 11 спортсменів, наша збірна легкоатлетів здобула четверте місце у загальному заліку, серед 20 команд з усієї України, набравши 671 очко. За словами тренера Романа Черкашина, перевагою інших команд стала більша кількість спортсменів у їхньому складі: “Ми на 70 очок від Києва відстали, у Києва 29 людей. Знову ж таки кількістю взяли, а ми – 11 спортсменів, ми брали більше якістю”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени здобули дві золотих, дві срібних та одну бронзову нагороди на зимовому чемпіонаті України з легкоатлетичних метань.Про це розповів Суспільному заслужений тренер УкраїниУ змаганнях взяли участь 20 команд з усієї країни. Фінал чемпіонату відбувся 20 лютого в місті Мукачево.Зі слів тренера, золотою призеркою стала Олена Хамаза, яка виступала у категорії U-23 метнула молот (4 кг) із результатом 57.93 м. Бронзу у цій же віковій категорії здобулаіз результатом 57, 26 м. До Чемпіонату України легкоатлетку готувалита Роман Черкашин."Тренування щодня, по два рази. Зранку метання, імітаційні вправи, ввечері — штанга, знову імітація. Крім четверга і неділі. Це вихідні", – розповів тренер.За словами Романа Черкашинапоїде на Кубок Європи із метань, який відбудеться у Португалії.Майстер спорту міжнародного класувиборола срібло у дорослій категорії, спортсменка метнула молот (4 кг) на дистанцію 66, 72 м. Тренують спортсменку Роман Черкашин таУ метанні молота (5 кг) серед юнаків срібло здобув сімнадцятирічнийіз результатом 66, 91 м. Як розповів Роман Черкашин, легкоатлет здав норматив на участь в Чемпіонаті Європи: “62, 50 — це є відбірковий норматив для чемпіонату Європи, який буде проходити влітку, в Ізраїлі. Він цей норматив виконав”.У метанні списа (800 г) серед юніорів золото здобув спортсмен волинської ДЮСШ № 3із результатом 58.62 м.На чемпіонаті України Волинь представляли 11 спортсменів, наша збірна легкоатлетів здобула четверте місце у загальному заліку, серед 20 команд з усієї України, набравши 671 очко. За словами тренера Романа Черкашина, перевагою інших команд стала більша кількість спортсменів у їхньому складі: “Ми на 70 очок від Києва відстали, у Києва 29 людей. Знову ж таки кількістю взяли, а ми – 11 спортсменів, ми брали більше якістю”.

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