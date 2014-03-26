Російська пропаганда вже заявила про нібито вторгнення українських військ до РФ





Про це повідомляє



"П'ятьох порушників кордону РФ зі складу диверсійно-розвідувальної групи з території України знищено... Для екстреної евакуації української диверсійної групи на територію Росії увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Обидві машини вдалося підбити", - йдеться в повідомленні.



Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.



Водночас на відео від ФСБ не видно жодної інфраструктури, крім зруйнованої одноповерхової "халупи" серед дерев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російська пропаганда через підконтрольні медіа поширює нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів".Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "ТАСС" та "РИА Новости", а також пресслужбу Південного військового округу Росії."П'ятьох порушників кордону РФ зі складу диверсійно-розвідувальної групи з території України знищено... Для екстреної евакуації української диверсійної групи на територію Росії увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Обидві машини вдалося підбити", - йдеться в повідомленні.Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.Водночас на відео від ФСБ не видно жодної інфраструктури, крім зруйнованої одноповерхової "халупи" серед дерев.

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