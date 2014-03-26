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Російська пропаганда вже заявила про нібито вторгнення українських військ до РФ

Російська пропаганда вже заявила про нібито вторгнення українських військ до РФ
Російська пропаганда через підконтрольні медіа поширює нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "ТАСС" та "РИА Новости", а також пресслужбу Південного військового округу Росії.

"П'ятьох порушників кордону РФ зі складу диверсійно-розвідувальної групи з території України знищено... Для екстреної евакуації української диверсійної групи на територію Росії увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Обидві машини вдалося підбити", - йдеться в повідомленні.

Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.

Водночас на відео від ФСБ не видно жодної інфраструктури, крім зруйнованої одноповерхової "халупи" серед дерев.

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Теги: Росія, Україна, війська, вторгнення
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Коментарі 2
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Кацапські ублюдки геть з розуму з'їхали .
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