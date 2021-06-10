Волинянину, який спричинив смертельну ДТП, суд призначив п’ять років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 56-річному жителю села Датинь Ковельського району, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що спричинило смерть потерпілої, покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори в суді довели, що вечері 12 жовтня 2021 року нетверезий чоловік, рухаючись автодорогою в рідному селі автомобілем Volkswagen Transporter, наїхав на жінку-пішохода, спричинивши травми, від яких вона померла.Наступних п`ять з половиною років чоловік перебуватиме за ґратами.Окрім того, суд на п`ять років позбавив його права керувати транспортними засобами.