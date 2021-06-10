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Волинянину, який спричинив смертельну ДТП, суд призначив п’ять років за ґратами

Волинянину, який спричинив смертельну ДТП, суд призначив п’ять років за ґратами
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 56-річному жителю села Датинь Ковельського району, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що спричинило смерть потерпілої, покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори в суді довели, що вечері 12 жовтня 2021 року нетверезий чоловік, рухаючись автодорогою в рідному селі автомобілем Volkswagen Transporter, наїхав на жінку-пішохода, спричинивши травми, від яких вона померла.

Наступних п`ять з половиною років чоловік перебуватиме за ґратами.

Окрім того, суд на п`ять років позбавив його права керувати транспортними засобами.

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Теги: Волинь, Ратнівщина, смертельна ДТП, суд
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