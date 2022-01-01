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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого
Завтра, 22 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8° тепла.

Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Температура вночі 2-1° тепла, вдень 5° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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