Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
Завтра, 22 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8° тепла.
Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Температура вночі 2-1° тепла, вдень 5° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8° тепла.
Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Температура вночі 2-1° тепла, вдень 5° тепла.
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