Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8° тепла.



Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.



Температура вночі 2-1° тепла, вдень 5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 22 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 3-8° тепла.Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.Температура вночі 2-1° тепла, вдень 5° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію