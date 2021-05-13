Волинянину, який вдруге убив людину, може загрожувати довічне ув’язнення
Сьогодні, 17:19
Прокурори наполягатимуть на довічному позбавленні волі для волинянина, який вдруге убив людину.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Рожищенського районного суду, яким 38-річному жителю села Дубище Луцького району, визнаному винуватим у вчиненні умисного вбивства (п.13 ч.2 ст. 115 КК України), призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік, звільнений умовно-достроково з місць несвободи, де також відбував покарання за вбивство, вчинене з хуліганських мотивів, увечері 10 квітня 2021 року, будучи нетверезим, у селі Оленівка Луцького району завдав розбитою пляшкою удару в груди 34-річному місцевому жителю.
Потерпілий помер на місці події.
Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори домагатимуться для засудженого, який не визнав своєї винуватості та не розкаявся у вчиненому, покарання у виді довічного позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Рожищенського районного суду, яким 38-річному жителю села Дубище Луцького району, визнаному винуватим у вчиненні умисного вбивства (п.13 ч.2 ст. 115 КК України), призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік, звільнений умовно-достроково з місць несвободи, де також відбував покарання за вбивство, вчинене з хуліганських мотивів, увечері 10 квітня 2021 року, будучи нетверезим, у селі Оленівка Луцького району завдав розбитою пляшкою удару в груди 34-річному місцевому жителю.
Потерпілий помер на місці події.
Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори домагатимуться для засудженого, який не визнав своєї винуватості та не розкаявся у вчиненому, покарання у виді довічного позбавлення волі.
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