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Волинянину, який вдруге убив людину, може загрожувати довічне ув’язнення

Волинянину, який вдруге убив людину, може загрожувати довічне ув’язнення
Прокурори наполягатимуть на довічному позбавленні волі для волинянина, який вдруге убив людину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Рожищенського районного суду, яким 38-річному жителю села Дубище Луцького району, визнаному винуватим у вчиненні умисного вбивства (п.13 ч.2 ст. 115 КК України), призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік, звільнений умовно-достроково з місць несвободи, де також відбував покарання за вбивство, вчинене з хуліганських мотивів, увечері 10 квітня 2021 року, будучи нетверезим, у селі Оленівка Луцького району завдав розбитою пляшкою удару в груди 34-річному місцевому жителю.

Потерпілий помер на місці події.

Оскаржуючи вирок суду першої інстанції, прокурори домагатимуться для засудженого, який не визнав своєї винуватості та не розкаявся у вчиненому, покарання у виді довічного позбавлення волі.

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Теги: Волинянин, вбивство, Рожище, суд
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