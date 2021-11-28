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Землю накриють потужні магнітні бурі

Землю накриють потужні магнітні бурі
Дві магнітні бурі накриють Землю в останній тиждень лютого. За інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, погіршення геомагнітної ситуації почнеться у вівторок, 22 лютого. Хвилі досягнуть четвертого рівня.

Про це пише УНН.

23 лютого, фахівці прогнозують пік магнітних бур, ситуація погіршиться до червоного рівня, G1.

24 лютого магнітна буря піде на спад, але весь день очікується її вплив на Землю. У стабільний стан магнітосфера повернеться тільки до 25 лютого.

Також очікується, що на початку березня відбудеться ще одна затяжна і сильна магнітна буря.

Магнітні бурі небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця.

Вони нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, перепадами тиску. Вчені пов'язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровообіг і настає кисневе голодування тканин.

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Теги: магнітна буря
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