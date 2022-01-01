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ДТП на Волині: вантажівка та легковик злетіли у кювет. ВІДЕО

ДТП на Волині: вантажівка та легковик злетіли у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 21 лютого, у Ковельському районі трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Близько обідньої пори неподалік села Ружин з дороги сполученням Ковель – Львів злетіла в кювет вантажівка. І приблизно в цей же час біля селища Голоби перекинувся легковий автомобіль.

Причини обох ДТП наразі невідомі. Про потерпілих інформації також немає.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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