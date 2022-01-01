ДТП на Волині: вантажівка та легковик злетіли у кювет. ВІДЕО





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Близько обідньої пори неподалік села Ружин з дороги сполученням Ковель – Львів злетіла в кювет вантажівка. І приблизно в цей же час біля селища Голоби перекинувся легковий автомобіль.



Причини обох ДТП наразі невідомі. Про потерпілих інформації також немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 лютого, у Ковельському районі трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Близько обідньої пори неподалік села Ружин з дороги сполученням Ковель – Львів злетіла в кювет вантажівка. І приблизно в цей же час біля селища Голоби перекинувся легковий автомобіль.Причини обох ДТП наразі невідомі. Про потерпілих інформації також немає.

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